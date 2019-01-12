無業男打劫小黃司機　警速逮2嫌

黃嫌在瑞芳與牡丹的交界處，對張姓小黃司機趁火打劫，警方隨後到場偵辦。（張穎齊翻攝）

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警方找到黃嫌丟棄沾有血跡的外套。（張穎齊翻攝）
警方找到黃嫌丟棄沾有血跡的外套。（張穎齊翻攝）

年關將至，無業又有多項竊盜前科的黃姓男子（25歲），因身上沒錢，昨（11）日晚間竟夥同林姓友人（27歲），對張姓小黃司機趁火打劫，黃男拿出預藏的刀子刺中張男後，因為噴出來的血濺到自己的外套上，自己嚇得搭上林男接應的機車落荒而逃，瑞芳警分局獲報後，於24小時內迅速破案逮人，將2人送辦。

警方調查，黃男與林男因住瑞芳及雙溪地區，2人熟知該路段深夜時段甚少人車經過，昨日由黃男提議行搶計程車，隨後黃男到瑞芳火車站前隨意找了1台計程車，告訴運將要到雙溪。

黃、林2人在行經瑞芳與牡丹的交界處時，黃見路旁無人，假借要下車尿尿，司機靠路邊停車後，黃竟從後方拿出預藏的刀子直接攻擊張姓駕駛，沒想到張男被刀刺到後，噴濺出來的鮮血讓黃男嚇瘋，落荒而逃，由後方騎車尾隨的林男接應離開，受傷的張男急忙負傷到瑞芳分局報案。

隨後，警方將張男送醫後，組成專案小組調查，在短短的24小時內，迅速掌握線索，將黃男及林男緝捕到案。

瑞芳分局長陳良德表示，感謝專案小組在24小時內將犯嫌繩之以法，並強調，有心犯案之歹徒切勿心存僥倖，另呼籲市民應隨時注意周遭可疑人物，並提高警覺，若不幸遭搶，更應冷靜記下歹徒特徵及逃逸路線，並立即報警處理

(中時 )

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