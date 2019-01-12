農業創新人才搖籃 台大生傳EMBA招生

2019年01月12日 16:11 中時 劉宥廷

台灣大學生物產業傳播暨發展學系碩士在職專班招生開跑。(劉宥廷攝)

農業創新人才搖籃！台灣大學生物產業傳播暨發展學系碩士在職專班招生開跑，系主任王俊豪表示，精心規畫首度創辦培養農業創新經營傳播管理專業的EMBA，第一屆招收以行動學習、移動教室的跨領域菁英交流獲迴響；第二屆招生說明會吸引不少人到場。

中南部是國內生產和農鄉文化重鎮，台大生傳EMBA全程在雲林開班，學生不必遠赴台北總校上課，僅1個月1次到台大上課；今在高雄的EMBA招生說明會上，市長韓國瑜也錄製影片祝福，企盼該專班為台灣培養出更多專注培育農業跨域、創意傳播的全方位專業人才。

系主任王俊豪指出，專班聚焦於國內外農業發展與創新傳播2大主軸，授課內容涵蓋休閒農業、食農教育、銀髮樂活、創新創業、行銷傳播等，搭配行動學習、移動教室，成為台大農學院與在地農產業連結的橋梁；此班招收到跨領域人才，形成創新的環境，新想法、新創意產生新的合作學習模式。

該專班課程設計強調與全球農鄉發展的無縫接軌，招生對象不限產業別及畢業科系，只要有志投入農鄉創新事業的各界菁英，就是該專班延攬的新農業高階管理人才；最快2年得修完36個學分課程，並以營運實踐型計畫論文，代替一般學術論文，務實地和產業接軌。

(中時 )