艾米舒默自爆私密床事 最擅傳「色情簡訊」釣一夜情

艾米舒默的偽MV「女孩，你不需要化妝」。（杰德提供）

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艾米舒默浮誇喜劇功力，綜藝風格獨樹一格。（杰德提供）

好萊塢喜劇一姐艾米舒默(AmySchumer)曾獲艾美獎肯定的個人綜藝秀《艾米舒默的內心世界》(InsideAmySchumer)將首度登台。內容充滿個人麻辣風格，不但在脫口秀自爆私密床事，街訪中突襲路人逼問一夜情，還在短劇裡展露素顏自婊，她一貫的自信狂放綜藝風格將帶給台灣觀眾不一樣的娛樂體驗。

學校裡的「小丑」與「老師惡夢」，出道從影發揮搞笑功力

艾米從小就展現她不按牌理出牌的特質與搞笑天賦，中學時期被同學票選為「班上小丑」與「老師惡夢」，出道後以喜劇電影大開知名度，代表作包括自編自演的《姐姐愛最大》、《搶救千金》、以及2018年主演的電影《姐就是美》，奠定她喜劇一姐的地位。現實生活中的她總是帶給大家瞠目結舌的脫序行為，曾在表演場合上公開抨擊美國總統川普，讓在座兩百多名觀眾怒而離席，因而登上新聞版面。

《艾米舒默的內心世界》是以短喜劇為主軸，穿插艾米個人脫口秀與路人隨機街訪的綜藝節目。她不但在脫口秀裡大膽吐露私密床事，稱「避孕藥是我的好朋友！我會事前先大吃(避孕藥)」，以及她自稱「色情簡訊天后」擅長在一夜情後傳色情簡訊讓對方對她念念不忘；在隨機街訪中突擊路人逼問「你有過一夜情嗎？」「你有傳過私密照給別人嗎？」讓路人嚇到花容失色一時反應不過來。

短喜劇裡則看到艾米發揮大家熟悉的浮誇喜劇功力，將各種生活小插曲以詼諧諷刺的方式呈現，並融合現代都會男女的腥羶現象，如性愛簡訊、一夜情文化、情侶之間的尷尬時刻等，其中也不乏艾米發揮她淋漓盡致的自婊能力，以一首偽MV「女孩，你不需要化妝」(Girl,YouDontNeedMakeup)自婊她不管化不化妝，都一樣會嚇跑身邊的小鮮肉們，短劇中她甚至螢幕前卸妝素顏上陣，再次證明她不在意外界眼光的行事作風，也因為其獨樹一格的搞笑主持與演出，讓《艾米舒默的內心世界》於2015年榮獲美國艾美獎最佳綜藝短劇節目的肯定。

《艾米舒默的內心世界》一、二兩季將於1月14日起，每週一至週五晚間10點30分於MOD380台爆笑頻道（COMEDYCENTRAL）首播。

(中時 )

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