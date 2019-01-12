史上最正世銀總裁？傳川普千金可能接任

2019年01月12日 16:35 中時電子報 馮英志

在世界銀行總裁金墉意外宣布辭職後，外界關注美方將點名誰有望接任下任世銀總裁一職；而據外媒報導，目前的口袋名單中除了現職美國官員之外，最令人矚目的，莫過於美國總統千金伊凡卡。

世界銀行總裁將由誰接任引起關注，外傳美國總統川普千金伊凡卡也在白宮口袋名單中。

由於美國是世銀最大股東，各國有默契將世銀總裁一職由美國包辦，而國際貨幣基金總裁則由歐洲人擔任。根據《金融時報》（Financial Times）11日報導，除了白宮顧問伊凡卡（Ivanka Trump）之外，亦包括財政部負責國際事務的次長馬爾帕斯（David Malpass）、前任美國駐聯合國大使海利（Nikki Haley）、以及美國國際開發署署長葛林（Mark Green）。

美國財政部發言人表示，他們已收到眾多推薦並著手對某位美國提名人進行內部審查，但對於可能的候選人沒有評論。雖然不像其他候選人有官方國際經貿經驗，但伊凡卡在商場成就則有目共睹。在任白宮顧問前，她主要為川普集團開發與併購部門的執行副總裁一職，還曾創立個人時尚品牌「Ivanka Trump」。

川普也十分信任伊凡卡，先前曾傳出考慮以她接任海利的職缺；當時海利曾大力稱讚第一千金伊凡卡及其夫婿庫許納（Jared Kushner）的工作能力，令外界盛傳伊凡卡可能會接下駐聯大使一職，不過伊凡卡隨後在個人推特上否認這項傳聞，川普也因擔心外界抨擊裙帶關係，在推特上否認這項傳聞。

雖然美國提名世銀總裁是國際間的不成文傳統，但隨著川普對國際組織的敵視，川普政府提出的人選是否能順利通過世銀董事會這一關，仍有待觀察；且開發中國家與新興經濟體也期盼有更大發言權，美國推出的候選人不再必然保證能獲得通過。

(中時電子報)