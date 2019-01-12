聞父親如何熬喪妻痛 吳尊錄影中斷到走廊大哭

2019年01月12日 16:33 中時電子報 蔡曉婷

吳尊分享節目側拍照。（圖／翻攝自吳尊微博）

吳尊重返母校。（圖／翻攝自吳尊微博）

40歲的吳尊最近帶著72歲老爸上真人秀《最美的時光》，最近播出的節目中，父子倆穿校服回到母校，吳尊在教室問爸爸：「母親剛辭世的那段時間怎麼熬過來？」吳爸爸坦言那段時間自己晚上都要吃鎮定劑才能睡著，不斷想著「病怎麼會在她身上發生？」說著說著身邊的吳尊噴淚，最後藉口要去拿面紙，一個人到走廊大哭。

吳尊和爸爸最近穿著白襯衫校服重返校園，吳媽媽因癌症過世17年，吳尊藉機問爸爸當時怎麼熬過來？吳爸爸起初欲言又止，接著承認晚上要吃鎮定丸，老是想不通為何太太會生病，他也說妻子當時強調別讓孩子知道，夫妻倆便四處秘密求診。

吳爸爸說，老婆當時很堅強，總說讓小孩知道也沒用，便一個人扛著所有病痛，從未表現過悲傷，吳爸爸也要吳尊放心，「她其實是沒有遺憾的」。說到此吳尊已忍不住淚崩，便突然說要拿面紙藉故離開教室，到走廊外對著天空大哭，不想讓爸爸看到更擔心。

吳尊之後發表給家人的話，說歷經喪母之痛後，他便跟天上的媽媽約定好，「之後我只會為開心而流眼淚」，他也謝謝爸爸從不給他壓力，常常為他著想。吳尊稍早發文說：「上一次在母校落淚已經有30年了... 真不想在家人面前再哭了... 看完了這一期的《最美的時光》我們都要學會勇敢去面對... 也想跟世界上的爸爸媽媽說... 你們都辛苦了!!!​」粉絲也讚他說：「看了節目真的心疼你」、「穿上校服的你還是高中學長」、「願未來每一天你流淚都是因為幸福」。

(中時電子報)