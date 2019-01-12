聞父親如何熬喪妻痛 吳尊錄影中斷到走廊大哭

聽到爸爸談喪妻之痛，吳尊（左圖）在節目大哭。（圖／翻攝自秒拍）

友善列印
中時電子報
吳尊分享節目側拍照。（圖／翻攝自吳尊微博）
吳尊重返母校。（圖／翻攝自吳尊微博）

40歲的吳尊最近帶著72歲老爸上真人秀《最美的時光》，最近播出的節目中，父子倆穿校服回到母校，吳尊在教室問爸爸：「母親剛辭世的那段時間怎麼熬過來？」吳爸爸坦言那段時間自己晚上都要吃鎮定劑才能睡著，不斷想著「病怎麼會在她身上發生？」說著說著身邊的吳尊噴淚，最後藉口要去拿面紙，一個人到走廊大哭。

吳尊和爸爸最近穿著白襯衫校服重返校園，吳媽媽因癌症過世17年，吳尊藉機問爸爸當時怎麼熬過來？吳爸爸起初欲言又止，接著承認晚上要吃鎮定丸，老是想不通為何太太會生病，他也說妻子當時強調別讓孩子知道，夫妻倆便四處秘密求診。

吳爸爸說，老婆當時很堅強，總說讓小孩知道也沒用，便一個人扛著所有病痛，從未表現過悲傷，吳爸爸也要吳尊放心，「她其實是沒有遺憾的」。說到此吳尊已忍不住淚崩，便突然說要拿面紙藉故離開教室，到走廊外對著天空大哭，不想讓爸爸看到更擔心。

吳尊之後發表給家人的話，說歷經喪母之痛後，他便跟天上的媽媽約定好，「之後我只會為開心而流眼淚」，他也謝謝爸爸從不給他壓力，常常為他著想。吳尊稍早發文說：「上一次在母校落淚已經有30年了... 真不想在家人面前再哭了... 看完了這一期的《最美的時光》我們都要學會勇敢去面對... 也想跟世界上的爸爸媽媽說... 你們都辛苦了!!!​」粉絲也讚他說：「看了節目真的心疼你」、「穿上校服的你還是高中學長」、「願未來每一天你流淚都是因為幸福」。

(中時電子報)

26歲女星被爆裸照 她看照片後笑了「胸部修太大」
「最資深反派」洪濤逝世 享耆壽97歲
禾浩辰片場撩妹安心亞：想撩就來… 26歲女星被爆裸照 她看照片後笑…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。