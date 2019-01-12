前大使介文汲砲轟「口譯哥」趙怡翔 連薪水都搞不清楚

「口譯哥」趙怡翔。（圖／取自趙怡翔臉書）

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中時電子報
前駐美代表處政治組長、前駐紐西蘭大使介文汲。（圖／取自介文汲臉書）

「口譯哥」趙怡翔12日凌晨首度在個人臉書回應，他的薪資並非外界所傳的24萬，他目前實領15萬。前駐紐西蘭大使介文汲砲轟，「連自己的薪水有多少都搞不清楚，光這點就不夠資格作外交官了！」

「口譯哥」趙怡翔外派至駐美代表處擔任12職等的政治組長，引爆外交圈怒火，12日凌晨首度在個人臉書回應，並非外界所傳的24萬，他目前實領15萬。

「口譯哥」趙怡翔表示，目前他的薪資，在扣除美國必要的醫療保險、汽車保險、房屋保險、所得稅，還有貼補當地房租(外交部發的租金僅夠貼補部分)及其他外派衍生出的花費後，大概實領是15萬左右。

此番辯解遭到曾經也擔任過駐美代表處政治組長的前駐紐西蘭大使介文汲砲轟，指出「連自己的薪水有多少都搞不清楚，光這點就不夠資格作外交官了！」

介文汲指出，駐外人員每月會收到ㄧ份薪俸單，會把應發金額及應扣金額一筆一筆列的清清楚楚的。其中應發金額包括薪俸、主管加給、地域加給，應扣金額包括公保費、全民健保費、所得稅、退輔基金。

「外交部並未扣除口譯哥所寫的汽車保險、房屋保險、及所謂的外放所衍生的必要花費，這些帳不能算在外交部頭上。」介文汲特別強調此點。

介文汲也說明，房租津貼是在上述薪俸單之外的津貼，採「實報實銷」，也就是口譯哥在華府租的房子是國家幫他付租金的。

除此之外，介文汲還說，除了年終加發、考績獎金外，外派還有「川裝費」及「本眷機票費」，組長還有「配車」及「全額汽油補助」，這些口譯哥都未提。

介文汲怒轟，這點小事都搞不清楚，駐美政治組長要處理的國家大事一大堆，他會有能力處理嗎？

(中時電子報)

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