樹林公所發5萬公斤白米助弱勢家庭過好年

2019年01月12日 17:02 中時 許哲瑗

春節將至，樹林區公所12日在東陽市民活動中心舉辦「108年春節白米發放傳遞愛與關懷活動」，向行政院農糧署北區分署申請社會救助，發送白米關懷弱勢家庭，由區長林耀長代為發送，共5萬3250公斤的白米予4453戶弱勢家庭，每戶可領15公斤白米。

林耀長表示，凡是設籍在樹林區通過審核領有低收入戶、中低收入戶、中低老人、身障生活補助、弱勢兒少扶助資格者，每戶可領15公斤白米，其中特別感謝樹林區紳士協會，組成志工隊前來幫忙，在歲末寒冬之際，提前向大家拜年，也讓弱勢家庭吃飽、穿暖過個暖冬。

活動8點半開始，早早就有民眾前來排隊，由公所團隊、社區志工協助搬運、發送白米，居民們互相寒暄，彷彿小型聚會，還有老人帶著小孫子推著輪椅前來領取，相當熱鬧。

區公所表示，每逢端午、重陽、中秋、農曆年等重要節日，公所都會不定期發放白米、日常生活用品等物資，給中低收入戶和邊緣戶等弱勢族群，至今已超過8年，另也有各宮廟、愛心團體以及善心人士會主動捐贈，希望透過自身力量拋磚引玉，喚起更多響應。

公所指出，12日無法到現場領取的民眾，可在14日至16日上午9點至中午12點、下午1點至4點攜帶證件和印章，到東陽市民活動中心補領，現場都有公所的志工提供服務。

(中時 )