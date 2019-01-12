樹林公所發5萬公斤白米助弱勢家庭過好年

樹林區公所12日在東陽市民活動中心舉辦「108年春節白米發放傳遞愛與關懷活動」，長者推著輪椅前來領取。（許哲瑗翻攝）

友善列印
中時

春節將至，樹林區公所12日在東陽市民活動中心舉辦「108年春節白米發放傳遞愛與關懷活動」，向行政院農糧署北區分署申請社會救助，發送白米關懷弱勢家庭，由區長林耀長代為發送，共5萬3250公斤的白米予4453戶弱勢家庭，每戶可領15公斤白米。

林耀長表示，凡是設籍在樹林區通過審核領有低收入戶、中低收入戶、中低老人、身障生活補助、弱勢兒少扶助資格者，每戶可領15公斤白米，其中特別感謝樹林區紳士協會，組成志工隊前來幫忙，在歲末寒冬之際，提前向大家拜年，也讓弱勢家庭吃飽、穿暖過個暖冬。

活動8點半開始，早早就有民眾前來排隊，由公所團隊、社區志工協助搬運、發送白米，居民們互相寒暄，彷彿小型聚會，還有老人帶著小孫子推著輪椅前來領取，相當熱鬧。

區公所表示，每逢端午、重陽、中秋、農曆年等重要節日，公所都會不定期發放白米、日常生活用品等物資，給中低收入戶和邊緣戶等弱勢族群，至今已超過8年，另也有各宮廟、愛心團體以及善心人士會主動捐贈，希望透過自身力量拋磚引玉，喚起更多響應。

公所指出，12日無法到現場領取的民眾，可在14日至16日上午9點至中午12點、下午1點至4點攜帶證件和印章，到東陽市民活動中心補領，現場都有公所的志工提供服務。

(中時 )

友善公廁及公廁金質獎　十三行博… 遴選17所校長不算數！彰化版的拔…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。