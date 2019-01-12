MLB》簽不簽馬恰多？洋基總管去年語帶玄機

2019年01月12日 17:05 中時電子報 鍾亞芳 /綜合報導 /綜合報導

自由市場頂級球星馬恰多（Manny Machado）未來動向備受關注，不過今天（12日）《YES運動網》記者柯瑞（Jack Curry）根據去年與洋基總管凱許曼（Brian Cashman）的對話推測，馬恰多與洋基之間，大概是沒戲唱了。

關於馬恰多的未來動向現在有各種傳聞，有人說即使洋基開價較低，他也準備好與洋基簽約了。然而馬恰多一心想追求大概3億美元的合約，但沒有跡象顯示，洋基願意開出這樣的價碼。

距離馬恰多拜訪白襪、費城人、洋基等3球團已超過3週的時間，馬恰多與洋基目前沒有繼續協商合約，柯瑞也認為，馬恰多不會在今年球季穿上洋基球衣。

柯瑞透露，去年11月他曾問過凱許曼，季後補強會不會有引人注目的大動作，當時凱許曼回應，應該會採取較聰明且理性的作法，所以柯瑞一直認為，洋基與馬恰多不會達成合約共識，洋基不會直接了當地公開宣布放棄馬恰多，但他們的行為的確是往這個方向走。

洋基和馬恰多現在有2種情況，其一是洋基不認為有任何球隊願意滿足馬恰多的條件，所以採取拖延戰術，好提高獲得馬恰多的機會。另外一個可能就簡單多了，洋基壓根就沒想要爭取馬恰多，不管是哪一種情況，至少洋基目前看起來並沒有很積極爭取馬恰多。

雖今天傳出有其他神秘球隊想爭取馬恰多，但這消息未經過證實，且費城人有可能轉而鎖定哈波（Bryce Harper），而白襪似乎也不願提供馬恰多所要求的條件，馬恰多的位置只會越來越不利，這或許與洋基所採取的協商方式有很大關係。

(中時電子報)