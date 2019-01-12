影》私人倉庫大火波急隔壁棺材店 1陸籍男身上著火喪命

善化東勢寮一處私人倉庫今天上午發生大火，消防局出動怪手清除雜物搶救受困陸籍李姓男子。（李其樺攝）

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台南善化私人倉庫大火 1陸籍男身上著火喪命
善化東勢寮一處私人倉庫今天上午發生大火，火勢猛烈竄燒，方圓5里都可看見沖天濃煙。（李其樺攝）
善化東勢寮一處私人倉庫今天上午發生大火，火勢猛烈竄燒，方圓5里都可看見沖天濃煙。（李其樺攝）
44歲陸籍李姓男子不幸葬身火窟，李男遺體在今天下午3點半被抬出。（李其樺攝）
與李男同行的女友（身穿藍衣者）得知噩耗，當場情緒崩潰痛哭失聲。（李其樺攝）

善化東勢寮一處私人倉庫12日上午11時許發生大火，火勢一發不可收拾，消防局出動多人前往搶救，延燒3個多鐘頭才撲滅，一名44歲大陸籍李姓男子來不及逃出，不幸葬身火場，起火原因尚待鑑識調查中。

據瞭解，當時有5名來自廣東的大陸籍人士今天上午來到位於善化東勢寮的私人倉庫來看染布，過程中突然起火，其中一名大陸籍李姓男子身上突然著火，其他人見狀，倉皇逃出，李男則來不及逃出，獨自受困火場。

當天上午台南市消防局在新市區舉辦消防安全宣導活動，聽聞火警，立刻動員人力趕往火場支援，總計11個分隊、1個大隊共31車88人前往搶救，不過因為起火點為鐵皮建築，加上現場囤放不少廢五金等易燃雜物，火勢猛烈，一度竄燒到隔壁2戶鐵皮廠房，直到下午2點半火勢才完全撲滅。

搶救過程中因為火場溫度過高，且起火鐵皮屋完全塌陷，現場搜救指揮官顧慮消防人員安全，一邊指派消防隊員從側面布水線降溫，一面動員2輛怪手從正面清除雜物，試圖救出受困火場的李姓男子，最後在距離正門30公尺處發現李男焦黑遺體；同行的大陸籍女友見李男屍首被抬出，當場情緒崩潰痛哭失聲。

據鄭姓業者父親表示，該處私人倉庫多年前向隔壁經營棺材店的業者承租，原本經營資源回收場，後來將回收場遷移他處，原地作為囤放物品的倉庫，由他兒子管理。今天上午他的兒子帶領來自大陸的客戶來倉庫看貨，不知為何會起火。

消防局初步估計，現場燃燒面積超過300平方公尺，財損達20萬元；相鄰私人倉庫的棺木店也被波及，延燒面積150平方公尺，財損50萬元，至於起火原因尚待調查中。

(中時 )

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