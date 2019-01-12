遴選17所校長不算數！彰化版的拔管案前後任縣長隔空槓上

2019年01月12日 17:53 中時 吳敏菁

彰化縣長王惠美強調，縣府依法行政，遴選委員會有整體考量，校長權益不受影響。（吳敏菁攝）

前縣長魏明谷臉書發聲，教育歸教育，政治歸政治。（吳敏菁翻攝）

彰化縣17所國中小校長遴選結果去年12月4日在彰化縣教育局網站公告，卻在新舊任縣長交接後不認帳，被形容是彰化版的卡管案，掀起餘波盪漾，前縣長魏明谷臉書發聲，隔空開火，縣長王惠美12日也親上火線，表示縣府依法行政、校長權益不受影響。

彰化縣17所學校的校長異動在去年11月底辦理申請作業，去年12月4日召開遴選委員會進行第一階段進行遴選作業，12所異動校長名單當晚公告在縣府教育處網站，原訂2月1日走馬上任，卻卡在新舊任縣長交接，第二階段遴選1月4日要召開，也無預期延到1月10日，並公告第一階段遴選結果取消，未來遴選作業一律在7月底前辦理。

教育處長陳逸玲指出，申請辦理時間應在12月到1月之間，卻提前在11月辦理，行政有瑕疵，不能算數，請示教育部也尚未回覆，未免爭議，延到7月底前完成辦理，這也是遴選委會的決議。

面對幡然改變，家長會不滿，教育界也一片「傻眼」。不願具名校長指出，這次調任均是年資滿4年、8年校長，留在原校必須調任為老師再代理校長，不僅尷尬，「我們管理老師，然後我們成績又被老師考核」不利校務推動，對未來年資計算也會產生很大的問題。

教育人士指出，對4年1聘且任滿校長，未來若無法遴選順利調校，就只能回任教師

，恐怕會提前退休，就算是少數，也不該這樣被犧牲，若留下案例，怕被貼上政治干預；當然，對去年底沒被遴選上，是多出了一個機會。

重點是，人事結果公布在網站上至今都沒撤除，不給聘書，直到1月10日才不預期說不算數，已許了當事人，事後又回收，對當事人而言，什麼是公平正義？是值得爭議的。

遴選大地震，前縣長魏明谷臉書發聲，教育歸教育，政治歸政治，去年縣府辦理校長遴選作業，請示教育部，符合相關規定，校長是委員會遴選，不是縣長指派，不應該破壞制度。

王惠美參加消防節表楊大會，被媒體追問，強調縣府依法行政，「這次遴選委員會的處置有整體的考量，不會影響到全體校長的權益，年資也不會受到影響。」

校長指出，一年辦一次或辦兩次遴選各有考量，這次爭議無關乎孰優孰劣，時間可以體整，但要有過渡期，人事結果都公告了才又取消，怎能說對當事人沒有影響。

(中時 )