北市立委補選藍綠大咖出動站台 陳思宇緊黏柯P撐場

無黨籍北市立委候選人陳思宇今再度邀請市長柯文哲同台，2人一同從大稻埕騎單車赴社子島拜票。（林縉明攝）

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台北市立委補選投票進入倒數階段，代表柯家軍慘選的陳思宇近日頻頻與市長柯文哲同台拉抬選情，柯文哲今再度替陳思與站台，2人一同從陳思宇大同區服務處出發，騎單車赴社子拜票，對於子弟兵民調暫時落後，柯文哲今受訪表示，「做什麼事情就是doyourbest，認真做就好」，柯還酸，傳統綁樁腳、排排站搖旗子，對台灣政治沒什麼正面發展。

北市立委補選投票剩15天，藍綠白各陣營卯足全力衝刺，國民黨候選人陳炳甫近期已找國民黨中央委員連勝文站台，還計畫要邀請新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕、高雄市長韓國瑜同台，延續去年底地方選舉大勝氣勢，民進黨候選人合智偉今晚邀請黨主席卓榮泰、桃園市長鄭文燦等人出席造勢音樂會，反倒是代表柯家軍的陳思宇僅能黏著柯文哲。

針對柯一人抵對手所有大咖，柯文哲沒正面回應僅說，反正做什麼事情都盡力去做，剩下交給天決定；柯文哲強調，選舉應是改變政治文化的社會運動，如果只是傳統綁樁腳、大家排排站搖旗子，對台灣政治也沒什麼正面發展。

根據多家媒體民調顯示，陳思宇暫居第三名，柯文哲表示，先不管民調，重要的是盡全力去做；媒體追問，近期頻頻與陳思宇合體可以多拉幾票？柯文哲說，不知道，反正就是do your best（盡力）。

至於陳思宇民調一路落後，會不會擔心選情如同去年代表綠營參選台北市長的前立委姚文智一般低迷？柯文哲維持一貫態度說，怕也沒有用，努力到最後，結果就交給選民決定。

(中時 )

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