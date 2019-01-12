喝水養生 專家：記住這4個溫度

2019年01月12日 17:35 中時電子報 陳儷方

每天都要喝水，但都沒注意到水的溫度很重要，冰水要少喝是確定的，但哪些溫度的水有助養生？專家說，35～40℃的溫開水適合直接喝；45℃的水適合泡牛奶；想喝蜂蜜，以低於55℃的溫開水化開最佳；85℃則是泡茶的適當水溫。

大陸農業部食物與營養發展研究所博士盧士軍說，喝水不宜太涼或太熱，過燙的液體進入食道，會破壞食道黏膜，有誘發食道癌的疑慮；喝冰水則會讓胃腸微血管收縮，使平滑肌發生痙攣，喝水當以35℃至40℃的溫水為宜，也別聽信謠言，早上喝溫水還加鹽，喝鹽水只會讓血壓飆更高。

泡奶粉給寶寶喝，45℃是最適溫度，嬰兒奶粉在45℃的溫水中，溶解度最佳，奶液均均、無掛壁現象，水溫太低泡不開，太高也是，實驗水溫70℃泡奶粉，會出現白色大顆粒，有奶粉掛壁現象，也會結塊；90℃水泡奶粉則會出現大量大顆粒和奶粉塊。

高溫泡奶粉不僅易結塊，還會破壞營養成分，嬰兒配方奶中的維生素A、維生素C、DHA等，過高溫度會破壞配方奶的養分。

泡蜂蜜水也有適當溫度，因為蜂蜜含有各種生物酶，水溫高於60度，生物酶快速失去活性，所以應以低於55℃的溫水調製蜂蜜水。

至於泡茶的最適溫度，則是85℃，這個溫度可以讓茶葉的茶多酚溶出更多，但咖啡鹼的溶出量少，保證茶湯色澤明亮、滋味甘醇，85℃是綠茶好喝的秘密，因為80度是茶多酚溶出的最佳溫度，88℃是咖啡鹼的最佳溶出溫度，不想喝到澀味茶湯，泡茶水溫最好低於88℃。

(中時電子報)