會計師公會等贈白米 江啟臣陪盲生歡唱同樂

2019年01月12日 18:08 中時 陳淑娥

會計師公會等12日前往惠明盲校捐贈白米，立委江啟臣（右二）與孩子們一起高歌。（陳淑娥攝）

立委江啟臣號召會計師公會做公益，鄉親聞訊後主動響應捐贈玉米。（陳淑娥攝）

私立台中惠明盲校財務經常吃緊，立委江啟臣號召會計師公會等單位，12日捐贈800公斤白米，鄉親聞訊後更主動獻愛心，漏夜採收自種玉米350斤，在歲末寒冬之際讓特教生備感窩心。

江啟臣表示，在全台28所特教學校中，惠明盲校是唯一私立的，近年來公益社福團體募款不易，致財務常常吃緊，特別號召台灣省會計師公會、台中市會計師公會以及台灣新世代關懷協會，12日共同舉辦「幸福送暖歲末有愛」捐贈活動，現場更與盲生一起歡唱同樂。

江啟臣說，有鄉親聞訊後熱情響應，前一晚特別漏夜採收自種玉米350斤，加上3個單位所捐贈的800公斤(400包)白米，希望能達到拋磚引玉效果。為讓愛延續下去，下周將到東勢東聖宮捐贈800包，合計1600公斤白米，搭配年節活動，提供給山城各里、學校及社福團體享用。

台灣省會計師公會理事長田乾隆表示，公會成立重大急難救助基金社會，盼對急需協助鄉親盡一份心力；台中市會計師公會理事長蕭臻田指出，在歲末年終舉辦公益活動，把愛傳達給有需要的單位及民眾，希望能持續凝聚愛心，讓社會更溫暖。

(中時 )