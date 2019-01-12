陳亞蘭喜獲碩士證書 被問結婚回應1個字

2019年01月12日 18:06 中時 洪秀瑛

陳亞蘭幫媽媽戴上碩士帽，互動溫馨有趣。（洪秀瑛攝）

開心畢業了。（寶麗來國際娛樂提供）

台上領證書。（洪秀瑛攝）

陳亞蘭在課堂上所學的讓她終生受用，更是推動她往前的力量。（洪秀瑛攝）

53歲的陳亞蘭花了1年半時間念師大國際時尚高階管理碩士在職專班，雖然論文還未交，今天仍開心參加畢業典禮，她笑說：「沒穿到結婚禮服，穿到碩士服也很棒。」

83歲的媽媽吳水月及哥哥從宜蘭參加典禮，誇女兒穿碩士服的樣子「金大方」，問她希不希望女兒趕快結婚？她笑咪咪的說「當然啊」，陳亞蘭在旁笑稱「我不要穿白色的（婚紗），我穿黑的就好」，接著反問媽媽「我的名字最後一個字怎麼念？」媽媽說「蘭」，原來諧音是「難」，讓大夥笑翻。

陳亞蘭的媽媽吳水月當年也是知名反串小生，以扮關公聞名，有「關公月」稱號，爸爸則是劇團的團長。吳水月說，女兒小時候其實很愛念書，但她四處演出帶著女兒奔波，無法接受更好的教育。陳亞蘭當年只唸到國中，她說爸爸以前覺得女生不必唸那麼多，嫁人就好，沒想到現在她沒嫁，又來讀書。感動地說：「媽媽從沒參加我的畢業典禮，今天第一次。」大夥拍照時，陳亞蘭還摘下頭上帽子給媽媽戴上：「妳是社會大學畢業，博士級。」母女互動逗趣。

今天畢業典禮，原本大家希望她代表畢業生致詞，但她婉拒，「我同學都好厲害，是各行各樣的翹楚，還是讓給他們就好」

。這17個月的「學生生活」相當辛苦，陳亞蘭打趣：「六日都沒休息耶，每次都要上去報告，書又很難讀，我本想讀1天，看能不能混個碩士肄業。」

陳亞蘭說，論文題目會以歌仔戲為出發點，每個教授都給不同方向和意見，大家擔心她沒空寫論文，「拜託，我寫過書耶，而且是親筆不是代筆，但是寫了7年就是了。」

楊麗花去年經歷洪文棟逝世，婚變消息又被搬上檯面議論。對於她的近況，陳亞蘭今低調說：「她很好、心情有好點。」楊麗花原本想請她吃飯，但她晚上跟同學已有畢業晚宴。

楊麗花擔任總導演、陳亞蘭自製自演的台視八點檔《忠孝節義》仍在後製，陳亞蘭說今年一定會播出，肯定會讓大家刮目相看。她20日也將舉辦歲末送暖活動，以辦桌方式提前請獨居老人吃年夜飯，她的學生也將演出歌仔戲新劇碼《歡喜慶團員》，中午和晚上各一場。

(中時 )