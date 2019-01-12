影》貴婦轉當難民引公憤 加國台人組「貴婦奈奈行蹤報馬仔團」

網友成立《貴婦奈奈行蹤報馬仔團》。(翻攝自臉書)

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中時電子報
/綜合報導
受高人指點！貴婦奈奈「難民申請」藏玄機

捲款離台的貴婦奈奈一家人向加拿大申請難民身分意欲滯留加國，此舉在加拿大台灣人網路社群中引起公憤，有人在臉書成立「貴婦奈奈行蹤報馬仔團」，要讓他們無可遁形。

加拿大台灣人臉書新社團「貴婦奈奈行蹤報馬仔團」甫於9日正式成立，發起網友在說明欄中指出：「貴婦奈奈到加拿大提出難民申請，很多人實在是看不下去，所以成立此社團，全加拿大的華人報馬仔。」

目前該臉書社團人數約50人，持續貼出貴婦奈奈一行的相關新聞。貴婦奈奈一行跑到加拿大來申請難民的消息傳出後，包括「我是台灣人，我住加拿大」、「多倫多台灣人論壇」等臉書公開社團，罵聲隆隆。

許多人憤憤不平地寫道：「丟臉丟到加拿大！」「詐騙10億，還敢申請難民，真有夠無恥。」「怕被迫害，把錢交出來啊，憑什麼是難民啊。」「最有錢的難民。」

有人認真分析：「他們應該是想拖時間，拖三年後，她老公有永久居民身分，住滿三年可以申請公民。公民到手後就動不了他們了，反正他們錢多不怕在法庭耗，真的是...都計畫好了...濫用資源,超惡質。」不過，隨即有人指出，有犯罪紀錄無法成為加拿大公民。有人說：「別讓我在多倫多看到她！」但也有人的留言苦口婆心力勸：「他們還年輕又有能力，希望他們可以出來誠實面對錯誤，慢慢攤還，不要把自己的路打死，變成過街老鼠有比較好嗎？」

(中時電子報)

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