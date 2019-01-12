民進黨卡韓難 李永萍爆韓國瑜這資源完勝柯P

國民黨高雄市長韓國瑜（圖）。(中央社)

友善列印
中時電子報
前台北市副市長李永萍昨晚在《新聞龍捲風》說，新內閣就是要來分資源跟卡韓國瑜的，但她表示卡韓很難，韓國瑜有一點全台灣最獨特，甚至連柯文哲都趕不上的資源就是，韓國瑜有「全世界華人的資源」。(Youtube截圖)
【完整版】蔡總統終結者「蘇賴心結」　蘇揆不看賴神一眼！2019.01.11《新聞龍捲風》

賴清德辭職，蘇貞昌回鍋當行政院長組閣，前台北市副市長李永萍昨晚在《新聞龍捲風》說，這個新內閣就是要來分資源跟卡韓國瑜的，但她表示卡韓很難，韓國瑜有一點全台灣最獨特，甚至連柯文哲都趕不上的資源就是，韓國瑜有「全世界華人的資源」，韓國瑜不足的部份，民間都會自動幫他補足。

前行政院長蘇貞昌回鍋接任閣揆，副院長敲定陳其邁出任，交通部長則是林佳龍。昨晚《新聞龍捲風》，主持人戴立綱說，韓國瑜要推廣經濟，要財進的來，甚至想要學韓國的釜山，如果說真的被韓國瑜做成功了，那民進黨的2020不就危險了?

前台北市副市長李永萍說，現在民進黨慘敗如此就是因為私心，這是一個什麼內閣?這是一個卡住資源，護住立委的內閣嘛!別的不講，「林佳龍是我大學同學，他怎麼能做交通部部長?」今天這種布局，只說明這些人要卡住最重要的資源分配，還包括馬上連國營事業都要動。

李永萍認為，民進黨卡韓國瑜是百分之百，「可是韓國瑜像鬼一樣精，泥鰍一樣的政治人物，卡的住他嗎?」她說，不要忘了，韓國瑜有什麼支撐?他還有民間自發性支撐。例如劉世芳要卡陸軍官校預算三百萬校慶預算，逼改校歌。馬上民間就說你卡住凍結的錢，我們出!

李永萍說，韓國瑜在全台灣最獨特，沒有一個政治人物，連柯文哲都趕不上的，就是他有本事讓他有所缺陷的部份，各地民眾會自動幫他補足，這還包括海外回來的。

李永萍表示，很多人都已為韓國瑜只有中國大陸資源，不是的，「我們親自了解的是，他有全世界華人的資源!」馬來西亞的華人、美國的華人、新加坡的華人，各地衝著韓國瑜，因為他的做風跟(選舉)打法令人感動。

(中時電子報)

竹縣立委選區 竹北被「剖半」地… 賴清德前往戲院看電影「後勁：王…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。