民進黨卡韓難 李永萍爆韓國瑜這資源完勝柯P

2019年01月12日 18:16 中時電子報 邱珮畇

前台北市副市長李永萍昨晚在《新聞龍捲風》說，新內閣就是要來分資源跟卡韓國瑜的，但她表示卡韓很難，韓國瑜有一點全台灣最獨特，甚至連柯文哲都趕不上的資源就是，韓國瑜有「全世界華人的資源」。(Youtube截圖)

【完整版】蔡總統終結者「蘇賴心結」 蘇揆不看賴神一眼！2019.01.11《新聞龍捲風》

賴清德辭職，蘇貞昌回鍋當行政院長組閣，前台北市副市長李永萍昨晚在《新聞龍捲風》說，這個新內閣就是要來分資源跟卡韓國瑜的，但她表示卡韓很難，韓國瑜有一點全台灣最獨特，甚至連柯文哲都趕不上的資源就是，韓國瑜有「全世界華人的資源」，韓國瑜不足的部份，民間都會自動幫他補足。

前行政院長蘇貞昌回鍋接任閣揆，副院長敲定陳其邁出任，交通部長則是林佳龍。昨晚《新聞龍捲風》，主持人戴立綱說，韓國瑜要推廣經濟，要財進的來，甚至想要學韓國的釜山，如果說真的被韓國瑜做成功了，那民進黨的2020不就危險了?

前台北市副市長李永萍說，現在民進黨慘敗如此就是因為私心，這是一個什麼內閣?這是一個卡住資源，護住立委的內閣嘛!別的不講，「林佳龍是我大學同學，他怎麼能做交通部部長?」今天這種布局，只說明這些人要卡住最重要的資源分配，還包括馬上連國營事業都要動。

李永萍認為，民進黨卡韓國瑜是百分之百，「可是韓國瑜像鬼一樣精，泥鰍一樣的政治人物，卡的住他嗎?」她說，不要忘了，韓國瑜有什麼支撐?他還有民間自發性支撐。例如劉世芳要卡陸軍官校預算三百萬校慶預算，逼改校歌。馬上民間就說你卡住凍結的錢，我們出!

李永萍說，韓國瑜在全台灣最獨特，沒有一個政治人物，連柯文哲都趕不上的，就是他有本事讓他有所缺陷的部份，各地民眾會自動幫他補足，這還包括海外回來的。

李永萍表示，很多人都已為韓國瑜只有中國大陸資源，不是的，「我們親自了解的是，他有全世界華人的資源!」馬來西亞的華人、美國的華人、新加坡的華人，各地衝著韓國瑜，因為他的做風跟(選舉)打法令人感動。

(中時電子報)