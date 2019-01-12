影》普伊休季改當網紅 開高球車搞笑逗樂球迷

普伊（Yasiel Puig）不記形象逗樂球迷。（翻攝自普伊IG）

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中時電子報
/綜合報導

過去幾週，新任的紅人外野手普伊（Yasiel Puig）以行動證明自己是非追蹤不可的網紅，他在休季期間頻繁以IG分享自己的生活，也不顧形象搞笑取悅球迷，近日他更貼出自己在高球場開高球車的逗趣影片。

普伊在球場上經常脫序演出，不但曾在比賽中隊球迷比出不雅手勢，更在季後賽出現舔球棒的動作，讓對手與球迷都相當傻眼，去年季中不但被經紀公司「釋出」，還曾因打擊時與對方捕手產生口角而發生互毆事件，之後因此遭禁賽。

雖在球場常有令人頭痛的舉動而被稱為「問題小子」，但普伊在網路世界人氣相當高，幾乎是「網紅」的等級，他的IG追蹤人數來到87.4萬，即使是近期備受關注的馬恰多（Manny Machado）追蹤人數也只有他的一半43.8萬。

普伊現在正在夏威夷享受他的悠閒假期，這段期間他不論是登山健行，或是享用各式各樣的美味餐點，都在IG分享自己的生活。

近日他和親朋好友在高球場駕駛高球車，他一手駕駛方向盤，一手拿著手機在IG發布現實動態，路途中他不斷搞笑地尖叫、模仿車子喇叭的聲音，逗樂不少粉絲。不過高球車速度雖不快，仍不適合邊駕駛邊使用手機，普伊在取悅球迷的同時，可能也需要更注意自己的行為。

今年普伊繳出.267/.327/.494的打擊三圍，轟出23發全壘打、貢獻63分打點，球季結束後與隊友坎普（Matt Kemp）被道奇一起打包交易至紅人。

(中時電子報)

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