《中時晚間快報》陳吉仲任農委會主委 張子敬升環保署長

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綜合報導

◎陳吉仲任農委會主委 張子敬升環保署長

準行政院長蘇貞昌下週一正式上任，連續三天緊鑼密鼓徵詢閣員。據了解，農委會主委確定由副主委陳吉仲真除，環保署長由副署長張子敬升任；法務部長蔡清祥與衛福部長陳時中皆留任。

◎北部東部今轉涼 低溫下探15℃至17℃

氣象局表示，今（12）日因鋒面通過、東北季風增強，北部、東部轉為濕涼，低溫下探15至17℃，高溫剩下20℃左右，下周二才會回升至22、23℃，中南部仍保持溫暖穩定的好天氣。

◎美政府關門22天創紀錄！ 川普不考慮宣布緊急狀態

美國聯邦政府局部停擺於當地時間12日邁入第22日，創下美國史上政府關閉時間最長的紀錄。美國總統川普11日稱南部邊境情勢為「入侵」，但是他表示，此刻不急於宣布國家進入緊急狀態、以獲取建造邊境牆的經費並結束政府關門局面。

◎餐酒館獻唱〈一整夜〉 艾怡良癱瘓台北交通

艾怡良11日舉辦「這一整夜，我們垂直活著，水平留戀著」巡迴台北各大餐酒館，在Abrazo擁抱餐酒館、貓下去敦北俱樂部時，因現場群眾太熱情，艾怡良特別獻唱新歌〈一整夜〉及〈玻璃心〉，好友蔡旻佑則現身力挺，分享這次跟艾怡良一起創作她新歌〈美術課〉的過程，氣氛熱絡得連行經車輛都停下來，吸引駕駛下車圍觀，艾怡良開玩笑說：「我就說我也有癱瘓台北交通的能力吧。」

(中時電子報)

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