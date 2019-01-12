日韓混血魂「八戒燒肉」再出發 大啖A5飛騨和牛700元有找

日本飛驒和牛「沙朗」部位，2公分厚度燒烤口感最佳，特價990元／份。（徐力剛攝）

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「八戒燒肉」坐落台北吉林路，為當地知名美食新餐廳。（徐力剛攝）
室內空間寬廣舒適，提供消費者絕佳用餐環境。（徐力剛攝）
新品牌「八戒燒肉」飛騨牛燒肉專門店，以超高CP值美味餐點擄獲消費者目光。（徐力剛攝）
主廚精選食材「松阪豬」（圖上）、「美國去骨牛小排」（圖下）。（徐力剛攝）
牛肉置於高溫烤網濃郁肉香撲鼻而來。（徐力剛攝）
現場提供專人燒烤服務，厚切沙朗以剪刀剪開方便顧客食用。（徐力剛攝）
新鮮日本飛驒和牛「沙朗」部位，色澤粉嫩透亮。（徐力剛攝）
高詢問度商品「日式炸雞」皮薄肉嫩，深受饕客喜愛。（徐力剛攝）
大份量「石鍋拌飯」適合多人分享品嘗。（徐力剛攝）

日落西山，結束一天繁忙工作的你，恣意漫步台北街頭，飢腸轆轆的味蕾被烤肉香吸引，頂級和牛在烤盤上吱吱作響，這裏就是飛騨牛燒肉專門店「八戒燒肉」。

推開大門，鵝黃色燈光灑落身上，搭配室內輕工業風簡潔設計，讓人不僅耳目一新，前身為韓式燒肉餐廳的「Hakkai八戒韓食」屹立台北吉林路多年，為提供消費者高品質肉品，去年11月重新改裝出發，以飛騨牛燒肉專門店為目標，孕育出新品牌「八戒燒肉」，全店平均客單價落在700元上下，打造小資族也能吃得起的燒肉店。

八戒燒肉主打平價飛驒和牛，攜手日本知名山武牧場合作，引進A5等級飛驒和牛部位肉品「飛驒和牛霜降」，以及「飛驒和牛翼板」、「飛驒和牛沙朗」及「飛驒和牛牛小排」。

說到「飛驒和牛」，產自日本岐阜縣高山地區，山武牧場培育和牛超過60多年，牛犢從出生開始，由專人照料所有過程，經繁殖、飼育、加工及販售等步驟，最後空運來台；現切飛驒和牛色澤鮮紅，大理石斑紋油花分佈均勻，被老饕奉為夢幻逸品。

明星品項非飛驒牛「沙朗」、「牛小排」部位莫屬，厚切沙朗每片約2公分厚，由專人置於高溫鐵網燒烤，和牛豐富油脂在鐵盤上化開，瞬間現場香氣四溢。

八戒燒肉老闆張鴻澤分享小訣竅，想要牛肉好吃，需同時把握視覺與嗅覺關鍵，要記得讓肉品雙面均勻受熱，當眼睛看到牛肉單面變色時，同時肉香飄散，就是翻面絕佳時機，6~7分熟口感最佳，建議先品嘗牛肉原味，微焦表面包裹玫瑰色切面，初嘗軟嫩牛肉入口即化，淡淡牛油香氣繚繞舌尖不散，想品味多重風味消費者，可嘗試蘸佐玫瑰鹽、柚子醬或韓式味噌醬享用。

針對喜愛肉感重的饕客，店內提供「美國去骨牛小排」等選擇，主廚嚴選美國Prime等級極黑牛入饌，略為扎實口感帶有濃郁肉香，品嘗時記得咀嚼多次，讓牛肉特有馥郁氣息環繞口中。

張鴻澤表示，全新品牌「八戒燒肉」象徵重新出發，繼2年前八戒韓食成立至今，以平實價格擁有固定客群，此次八戒燒肉將承繼先前品牌精神，融合日韓混血魂，加入新生力軍A5等級飛驒和牛，帶來更佳味覺饗宴，消費者敬請期待。張鴻澤進一步指出，看好燒肉市場發展，預計今年2月起，店內熟食將結合外送服務，未來也將投入加盟方式營運。

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