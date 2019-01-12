國美館豬年年畫特展登場 諸事大吉添童趣

2019年01月12日 20:25 中時 陳淑芬

國立台灣美術館版印年畫「諸事大吉－豬年年畫特展」12日登場，館長林志明表示，今年版印年畫特展帶入新的元素，有來自藝術家蕭筑方及國小學童創作為「諸事大吉－豬年年畫特展」增添童趣，並歡迎親子在寒假及春節來走春。

國美館「中華民國版印年畫徵選活動」今年邁入第34屆，參與作品達262件，經遴選出首獎6件、優選10件、佳作20件及入選51件，並邀請委託創作藝術家參與展出，共展出89件作品。12日舉辦展覽記者會、頒獎典禮及開幕儀式。

林志明致詞表示，今年版印年畫特展邀請學學文化創意基金會「小感動生肖學童彩繪活動」作品參與展出，還有來自藝術家蕭筑方及國小學童創作的108件作品，希望透過兒童眼中對文化的感知與色彩的敏銳度，讓親子對版印年畫更有共鳴。

國美館今年邀請中華民國版畫學會秘書長徐明豐及亞洲大學視覺傳達設計學系講座教授游明龍2名版畫界大師為特展創作作品。徐明豐的孔版作品「圓滿平安」，以「豬」字的書寫線條，結合圓形玉珮造型及城市畫面，象徵百業欣欣向榮，生活安居樂業；游明龍的「双」併用版作品，以簡約造形元素設計「吉」字，代表新的一年充滿智慧與希望。

此外，國美館春節期間推出「國美走春‧諸事大吉」活動，1月26日起有「開門見喜」吉利紅包袋，2月6日（大年初二）安排「諸事平安，滿福團圓」版印年畫拓印體驗、「諸事大吉」版印年畫抽獎及驚喜音樂會等活動。

(中時 )