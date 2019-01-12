吳敦義：先規畫黨內競選機制 再談選總統

2019年01月12日 18:59 中時 張朝欣

國民黨去年九合一選舉戰果輝煌，黨主席吳敦義12日前往雲林縣舉辦感恩茶會，對於參選總統一事表示還未做出決定，目前首要任務是建立黨內完整的總統、立委選舉提名機制，也希望蔡政府的新內閣能以一中各表的九二共識為基礎，帶領全國人民拚經濟，而非拚鬥爭清算。

吳敦義12日下午2點30分抵達雲林縣虎尾鎮多功能活動中心，與雲林縣長張麗善、國民黨雲林縣黨部主委許宇甄、黨籍民意代表、鄉鎮市長共同舉行感恩茶會，500餘名支持者到場與會，除了慶祝九合一選舉大獲全勝，也討論2020年大選議題。

張麗善表示，不管擔何種角色，她從未離開雲林這個永遠屬於她的故鄉，幾十年來她認真努力傾聽基層的聲音，這次雲林鄉親願意給她機會，她會全力以赴讓雲林翻轉，讓雲林有機會脫胎換骨、再現榮景。

吳敦義表示，蔡政府這2年多拚經濟並沒有較好的成績，年金改革下手很重，而且根本與法規抵觸，憲法從來沒有規定總統府可以設年金改革委員會，年金改革委員會是違建也違憲，其手法太過霸道，應該是要好好拚經濟而不是拚鬥爭拚清算。

吳敦義談及兩岸關係強調，兩岸本來好好的在一中各表的九二共基礎上交流，蔡英文擔任陸委會主委也在立法院承認在一中各表的九二共識基礎上維持中華民國主權的獨立，但現在連九二共識都不承認，這樣兩岸很難發展和平穩定的關係。

對於蔡政府的內閣改組，吳敦義希望蔡政府以拚經濟為主讓民眾賺大錢，所以要盡快恢復一中各表的九二共識，才能穩定兩岸和平專心拚經濟，另外還要把擁同課綱等背離民意的政策改過來，國民黨希望與民進黨進行良性競爭，這樣台灣才會更美好。

(中時 )