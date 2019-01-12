蚵寮學堂缺經費 企業員工捐薪助學

2019年01月12日 20:24 中時 張朝欣

口湖鄉蚵寮學堂幫助弱勢孩子課後輔導，讓小朋友藉由教育翻轉人生，12日國泰慈善基金會捐助文具、禦寒衣物，志工們每月並捐出部分薪水做為學堂營運基金，希望拋磚引玉，永續點燃這把希望的火苗。

口湖鄉崇文婦女協會理事長陳玉釵18年前為了幫助弱勢學童，自掏腰包成立蚵寮學堂，並提供自己的閒置房舍做為教室，無私奉獻受到社會關注，紛紛捐助文具、日常用品，學童人數也由最初的5人增為目前的50餘人。

去年台灣心義工團得知學堂需要擴建，帶領志工把學堂從1層樓擴建成2層樓，長期資助學堂的國泰人壽慈善基金會12日由副總經理張照明率20餘名志工，帶來文具、食品、禦寒衣物寒冬送暖，氣氛熱鬧溫馨。

張照明表示，偏鄉弱勢學童資源相對缺乏，且不少父母親因工作必需離鄉背井到外地，無法陪伴孩子成長，學童們只能期盼把書讀好翻轉人生，基金會得知孩子缺乏物資的困境，6年前開始資助蚵寮學堂。

基金會志工李美玲指出，志工們不僅在固定節日捐贈物資，每人並捐出每個月部分薪水做為學堂營運基金，每年共約捐出60萬元，希望讓孩子們安心讀書，藉由教育打造1個屬於自己的精彩人生。

陳玉釵感謝國泰人壽慈善基金會多年來默默的付出，表示之前沒有安親班，學童們放學後常在村裡閒晃，現在都到安親班來溫習功課，學堂就是他們未來的希望，期盼大家能持續幫忙，不要讓這把希望之火熄滅了。

(中時 )