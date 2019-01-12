機場春節恐大塞機 延誤時間拉長4倍！這時間最爆滿

2019年01月12日 18:59 中時電子報 陳儷方

春節要出國嗎？可能要有點耐心了！今年春節有9天連假，桃園機場預估每天有超過800架次飛機起降，延誤情形將較去年春節嚴重，以大年初六起降航班最多，推估春節疏運期間誤時最長恐達4小時，準點率可能低於2成。

綜合媒體報導，去年春節航班平均每天約760班，已讓桃機起降塞機，班機延誤時間約1小時，但今年春節超過800班，延誤時間將更久，最糟情況可能延誤長達4小時。春節疏運期間自1月26日起至2月17日止，除夕當天748班次最少，2月10日大年初六的班機多達862架次，延誤情形可能會最嚴重。

每天超過800架次，且停機坪不足，是班機時間將出現延誤的主要原因，除了時間被影響之外，乘客上下機也會比較辛苦，因為空橋不夠用，最慘的情況，每天可能會有200至250架飛機無法停靠空橋，只能靠地面接駁，旅客得拉著大行李背著小行李，上上下下。

桃機公司指出，桃機去年平均航班已超過700架次，颱風天疏運期間有超過800架次的紀錄，有處理大量旅客及航班的經驗。同時，民航局也表示，規劃班次跟實際飛航班次會有落差，去年預畫飛航班次800班，但實際飛航768班，少了4％；今年預畫飛航862班，實際飛航班數將較低。

(中時電子報)