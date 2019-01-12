機場春節恐大塞機 延誤時間拉長4倍！這時間最爆滿

春節有9天連假，桃園機場預估每天有超過800架次飛機起降，屆時機場將出現擁擠人潮。（圖／中時資料照陳麒全攝）

友善列印
中時電子報

春節要出國嗎？可能要有點耐心了！今年春節有9天連假，桃園機場預估每天有超過800架次飛機起降，延誤情形將較去年春節嚴重，以大年初六起降航班最多，推估春節疏運期間誤時最長恐達4小時，準點率可能低於2成。

綜合媒體報導，去年春節航班平均每天約760班，已讓桃機起降塞機，班機延誤時間約1小時，但今年春節超過800班，延誤時間將更久，最糟情況可能延誤長達4小時。春節疏運期間自1月26日起至2月17日止，除夕當天748班次最少，2月10日大年初六的班機多達862架次，延誤情形可能會最嚴重。

每天超過800架次，且停機坪不足，是班機時間將出現延誤的主要原因，除了時間被影響之外，乘客上下機也會比較辛苦，因為空橋不夠用，最慘的情況，每天可能會有200至250架飛機無法停靠空橋，只能靠地面接駁，旅客得拉著大行李背著小行李，上上下下。

桃機公司指出，桃機去年平均航班已超過700架次，颱風天疏運期間有超過800架次的紀錄，有處理大量旅客及航班的經驗。同時，民航局也表示，規劃班次跟實際飛航班次會有落差，去年預畫飛航班次800班，但實際飛航768班，少了4％；今年預畫飛航862班，實際飛航班數將較低。

(中時電子報)

會計師公會等贈白米 江啟臣陪盲… 玉井國小運動會 身障生坐輪椅參…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。