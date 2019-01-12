玉井國小運動會 身障生坐輪椅參加賽跑

劉宗宇從校長手中接過鼓勵狀，並且開心的與同學合影。（劉秀芬攝）

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在全校師生加油打氣下，劉宗宇坐著輪椅由老師推著衝向跑道終點。（劉秀芬攝）

位於台南市山區的玉井國小，12日舉辦114周年校慶運動會及園遊會，六年一班患有肌肉萎縮症的劉宗宇，多年來運動會只能在旁幫同學加油，班導特別祕密安排驚喜活動，讓劉宗宇上場參加運動會，在全校師生加油下，乘坐輪椅衝向跑道終點。

因為農村謀生不易加上少子化原因，山區小學學生數逐年下降，百年老校玉井國小目前僅剩18班400多名學生，人數雖少，但今日運動會師生用心準備了精采的表演，首先進行的進場活動，別出心裁的視力保健、交通安全、均衡飲食、安全用藥、香菸防治等等主題獲得來賓熱烈掌聲。

由曾任總統侍衛室主任的吳東林將軍指導的八極拳社團，獲得多次比賽優秀成績的武術社、舞獅社小朋友帶來準備多時的表演，幼兒園小朋友的大會舞、親子趣味競賽，也讓家長湧進場邊捕捉精彩鏡頭。

今日最特別的是，六年一班導師黃玉瑤祕密籌畫讓班上患有肌肉萎縮症的劉宗宇上場參加運動會，校長江隆安說，老師保密到家，連他都前一天才知道。劉宗宇因為健康因素，三年級從台北轉學到玉井國小，因為坐輪椅的關係，運動會無法上場參加，只能在一旁幫同學加油，6年級3位老師得知後一起設計了警喜計畫。

當接力賽進行到一半，老師請宗宇到跑道上，同學於操場兩側夾道鼓舞，在全校師生加油打氣下，宗宇坐著輪椅由老師推著衝向跑道終點等待他的阿嬤及校長，從校長手中接過鼓勵狀，並且開心的與同學合影，留下小學生活最溫馨的回憶。

(中時 )

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