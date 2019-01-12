張學友返港開唱重現經典 女兒露臉當啦啦隊

2019年01月12日 19:08 中時 蔡琛儀

張學友巡演最終站落在香港，自11日起連唱15場。(環球提供)

張學友巡演最終站落在香港，自11日起連唱15場。(環球提供)

張學友巡演最終站落在香港，自11日起連唱15場。(環球提供)

張學友「學友·經典-香港站·再見篇」11日起一連在香港紅館連唱15天，是巡演最終站的第1場，也是整個巡演的第219場，昨晚狀態超好的張學友，以一身金色西裝配上金色帽閃爍登場，氣勢磅礡為演唱會揭開序幕，大女兒張瑤華也到場欣賞，還跟著在台下哼唱。

他在台上表示：「歡迎大家來到第219場，我覺得這是個很難能可貴的數字。如果你2年前也看過香港站，我希望大家會看到整個舞台會是更加成熟的！這次再回到香港，發覺永遠都是香港比較緊張，前面這麼多場都沒甚麼事，一回來就又頭痛、又腰痛。不過其實我都57歲，雖然我不知道我下次還能不能跳，如果我跳到就一定會繼續跳的！」

演唱會結束後也舉行了小型記者會，由於首場是1月11日，司儀以3個「1」帶出學友世界巡迴演唱會的成績和特別意義，分別是：第「1」個創下華人歌手巡迴演唱會最多場數紀錄、第「1」位開最多場次巡迴演唱會的歌手、呼籲大家「1」起做善事，因此這次演唱會不用送花籃，盼大家捐錢去慈善機構。

對於女兒來看他演出，他笑說：「她就是我歌迷之一，看過好多場了。」但強調不會讓女兒上台一起演出。傳聞張學友演唱會後「封麥」，他再次澄清絕無此事：「絕對沒有，我喜歡在台上表演。」

而劉德華因感冒取消演唱會後，他表示自然很擔心，「始終有心理壓力，我相信自己是取消演出最多的歌手，所以沒什麼可教華仔，但很明白取消的心情，上台一定想做好，做不到最好已不開心，還要取消個唱更痛苦，希望華仔快點康復。」

(中時 )