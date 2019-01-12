小彬彬職災無法走路激瘦20kg 改當直播主持人

迷你彬（左起）、小彬彬、小小彬出席直播尾牙。（蕭雅玲攝）

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小小彬（中）帶著迷你彬（左起）、小彬彬出席活動。（蕭雅玲攝）

小彬彬日前爆出積欠房租，今（12日）出席活動直播尾牙活動表示「一場誤會」，並透露，去年9月因為腳痛到無法走路，到醫院檢查才知道是左腳髖關節壞死，後來開刀換上人工髖關節，住院2週後在家休養3個月，目前還在復健中，因為住院期間無法處理房租，所以才會爆出積欠房租風波，為了不讓右腳也像左腳一樣受傷，才決定把餐廳轉手經營，並轉戰直播當主持人。

小彬彬表示，因開餐廳長時間內、外場久站，2年多前就有腳痛的狀況，一開始不以為意只靠看病打針來治療，但後來痛到吃了4顆止痛藥，都還無法止痛，才驚覺不對勁，到醫檢查髖關節已壞死。他表示，因為開餐廳長期作息不正常，不僅失去健康，就連與兒子小小彬、迷你彬相處時間也都沒了，「週末見到他們，都不知道該說什麼。」現在餐廳轉手經營，每個月還有3萬5千元的房貸壓力，這回重回演藝圈接下直播節目主持工作，每集5萬元的主持費，自認足夠支付房貸與生活費。

他表示，離開餐飲業後不僅戒了酒，就連作息也恢復正常，讓他3個月內瘦了20公斤，小彬彬生活作息正常，也戒了酒，3個月迅速就瘦20公斤，除了接下主持棒，曾合作過的導演朱延平也允諾新戲開拍會找他合作。39歲的他2年前結束第二段婚姻，坦言對感情生活還是會想，卻遭一旁的兒子小小彬吐槽：「經歷這麼多，還要交女朋友嗎？」

(中時 )

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