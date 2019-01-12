羅宏正見她崩潰大哭「怕被說作秀」

2019年01月12日 19:36 中時 蔡琛儀

羅宏正看到媽媽忍不住淚崩。(粘耿豪攝)

羅宏正看到媽媽相當開心。(粘耿豪攝)

唱片公司砸100萬元打造專車。(粘耿豪攝)

羅宏正將推出個人首張EP《撐傘》，12日在西門紅樓舉辦「撐傘專車啟動見面會」，羅宏正的媽媽是兒子的頭號粉絲，今也驚喜現身，還帶來他愛吃的家常菜、山藥雞湯，他一看到媽媽就當場激動流下男兒淚，氣氛相當感人。

羅宏正說，當初受傷住院時，媽媽每天堅持親自煮每一餐給他吃，「那時家裡有開個小店，她是要顧店的，我本來想在醫院吃便當就好，但她怕我營養不夠，堅持午餐晚餐都要送，所以吃到那個味道就是我最脆弱時吃到的味道。」不過山藥有壯陽的功效，他打趣說：「我會記在腦海裡，以後有需要的時候會再拜託媽媽煮給我吃。」

他表示媽媽和受傷就是他的哭點，「為了自己的兒子她也在忍耐，雖然鼓勵說會好，但心裡知道大家對於這狀況沒有明確的結果，也從沒在我們面前表現出傷心難過，健康是她最放在心上的事情。」也說自受傷後才讓原本個性矜持的他，找到向家人撒嬌的藉口。

羅宏正所屬太陽娛樂特別砸100萬包下30輛公車，在大台北地區放射性宣傳《撐傘》一個月，他表示會想喬裝去搭乘，看看粉絲的反應。他也透露平常會搭公車、捷運，也會記得戴口罩，笑說：「不是怕被認出來尷尬，是怕沒被認出來尷尬。」

(中時 )