金豬年好運到～飯店「開運」造型甜點 吉祥又如意

喜迎金豬年，「諸事大吉新春開運下午茶」推小豬造型甜點饗客。（圖片提供／台北君悅酒店）

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新春限定甜點「舞獅慶新年」份量大，適合4人分享品嘗。（圖片提供／台中日月千禧酒店）
甜點「紅鯉呈祥」外型逼真，深受時下年輕族群喜愛。（圖片提供／台中日月千禧酒店）

傳統新年，各家除舊佈新迎接新氣象到來，帶有吉祥寓意商品詢問度爆表，飯店業者看準商機，打造多款「開運造型」甜點，為金豬年博得好彩頭。

台中日月千禧酒店旅覓酒吧推出「紅鯉呈祥」、「舞獅慶新年」2款甜點，即日起至3月31日限定供應，造型甜點「紅鯉呈祥」呼應酒店「放縱色漾、紅鯉呈祥」林憲茂創作特展，主廚以水中悠遊錦鯉為靈感設計，搭配日式和菓子製法，食材以荔枝果凍與藍柑橘酒凍白製作，擬真複製藍色池水漸層色系，並以金錢草作為荷葉妝點，搭配西米露創造錦鯉吐出氣泡感，最後綴以手工巧克力荷花，甜而不膩和菓子混搭果凍特有口感，視味覺都滿分。

另款甜點「舞獅慶新年」考驗主廚功力，以祝賀的舞龍舞獅為意象發想，鮮豔外觀活靈活現，成為新春最夯打卡單品之一，一口咬下芒果慕斯內餡在口中化開，佐以草莓、羅勒的庫利及起士夾層，多重口感令人驚艷，新年期間2月1日至10日限量供應。

台北君悅酒店茶苑則拿出「諸事大吉新春開運下午茶」應戰，販售期間自即日起至2月10日止，迎接豬年到來，主廚特製小豬造型甜點，巧妙結合烏龍茶奶霜和酸甜覆盆子果醬，有祈求「諸事圓滿」之意；另道「柑橘慕斯球」取大吉大利寓意，加入柑橘類食材製作，口感清爽無負擔。

(中時 )

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