蔡明亮作品展映20天 《家在蘭若寺》一票難求

2019年01月12日 19:35 中時 李承陽

由HTC出品，蔡明亮導演執導的華人首部VR電影《家在蘭若寺》，日前受荷蘭Eye電影博物館（EyeFilmmuseumAmsterdam）邀請，10日起已於EyeFilmMuseum進行為期三周的VR展映，每天5場，電影票全數售罄。

今年1月於阿姆斯特丹的荷蘭Eye電影博物館舉辦蔡明亮回顧影展，從10日到30日將放映10餘部作品，蔡說：「《你的臉》是開幕片，Eye電影博物館館長總監SandradenHamer致詞說她認識我已27年，從《愛情萬歲》開始，後來她任鹿特丹電影節主席，小康的《不見》還得了首獎，我喜歡27這數字，那是我的出生日，27年變化很大，我甚至還拍了VR，但也有不變的，我還在拍小康。」

《家在蘭若寺》網羅金馬影帝李康生、尹馨、陸弈靜、陳湘琪，繼2017年入圍第74屆威尼斯影展VR競賽單元於威尼斯首映後，已陸續於台北金馬影展、香港國際電影節、墨爾本國際電影節、莫斯科獨立電影節巡迴展映。

這次包括鹿特丹影展主席BetoBeyer及龐畢度電影部門負責人Sylviepras也特別來體驗《家在蘭若寺》，Sylviepras在觀賞過後表示相當震驚，是她至今體驗過最佳的VR作品。

(中時 )