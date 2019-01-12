SBL》洋將劣勢太明顯 台銀9連敗卻換不了？

面對雙洋將表現低迷，台銀總教練韋陳明陷入兩難困境。(中華籃協提供)

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中時電子報
／天母報導
達欣洋將麥克連12日拿下22分、13籃板及5火鍋。(中華籃協提供)

儘管本季換過好幾次洋將，台銀洋將問題仍然無解！面對梅約、麥克連兩名台北達欣洋將攜手攻下38分、25籃板，尤其麥克連在內線的身材優勢太過明顯，台灣銀行12日終場81比99慘敗，也吞9連敗，目前3勝16敗續居墊底。

目前台銀跟排在第6的達欣之間，勝差已被擴大到6.5場，不過球季只打一半，台銀並非完全沒有機會闖進季後賽，最重要的還是解決洋將疲軟問題，台銀總教練韋陳明說：「我們打不好是事實，每個數據都輸，想要止敗太難了。」

史貝斯、天使兩名洋將今晚手感奇差，史貝斯投22中6，天使也是投15中3，兩人如此離譜的命中率，台銀自然想贏都難，問題是台銀更換洋將困難，所需手續與過程也很複雜，並非如同外界想像要換就換，也讓韋總陷入兩難困境。

「我現在能做的，就是盡力修正與改變，看看是否出現不同結果，至於洋將，也只能繼續溝通，」韋陳明說，「假如可以的話，我當然希望再換洋將，起碼要找1個具備主宰力的洋將坐鎮才行，我會努力思考看看，是否找出解決之道！」

以台銀當前窘境來看，再換洋將勢在必行，但台銀高層能否理解找尋合適洋將的難度或條件，恐怕相當困難，如果台銀不再更換洋將，接下來不僅恐怕面臨連敗不止，提早無緣季後賽也屬正常，台銀高層或許該給球隊多點機會與支持。

起碼台銀12日迎來1個好消息，那就是當家射手陳順詳的右手小指傷勢，並未檢查出骨折跡象，「順詳的傷口蠻長的，現在就是擔心韌帶受傷，接下來我不會強迫他，就看他的回診狀況，再來決定他本季是否再打，他真的太拚了！」

(中時電子報)

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