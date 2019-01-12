桃大機構年終感恩晚會不忘做公益 劉沁垣：房市回暖曙光

2019年01月12日 19:41 中時 甘嘉雯

桃大機構年終感恩晚會，席開250桌。（甘嘉雯翻攝）

桃園知名建設公司桃大機構12日舉行「2019年桃大機構年終感恩晚會」，適逢金豬年，禮聘桃園在地知名藝術家蔡士弘創作晚會主視覺與紅包袋，並以「豬岸」的趣味諧音為發想，象徵每位參與的桃大住戶在新的一年都能「賺」，同時與華山基金會合作認購年夜飯外，依慣例揪團做公益，凡在FB粉絲團按一個讚，桃大就捐100元給華山基金會。

桃大機構董事長劉沁垣指出，桃大深根桃園至今，無論大環境變動，堅持待在桃園推案，因為他認為在雙手可及之處，才能實踐對住戶購屋時的承諾，堅持品質至上，今年中開案的桃園八德指標案「桃大誠」，僅6個月銷售了500餘戶，而「桃大極二區」10月再獲內政部「2018優良智慧建築貢獻獎」殊榮。

延續過往16年的傳統，12日在桃園巨蛋體育館舉辦感恩晚會，席開250桌，受邀賓客清一色為旗下住戶，不少住戶藉此噓寒問暖、互拜早年，場面氣氛熱烈，更充分展現桃大品牌及社區的凝聚力，重金請來米其林摘星的台北喜來登大飯店外燴，大大滿足每一戶的味蕾。

除了色、香、味俱全的豐盛菜色，桃大機構更提供總計價值超過百萬元的抽獎品項，讓每位住戶能夠「有呷擱有掠」，獎項包含GOGORO機車、65吋電視、Iphone、Ipad、文華東方住宿券等。

連續6年擔任晚會主持的黃子佼，因工作之故無法抽身，特意準備100張簽名CD做為抽獎品項，也希望明年有機會能再與桃大家族同歡，而今年晚會改由甜姐兒吳怡霈與擅長模仿的陳大天連袂接下主持棒，幽默詼諧的風格引現場歡笑聲不斷。

(中時 )