甄子丹誤踩雷！合作品牌涉辱華 一紙聲明讓陸網友讚爆

甄子丹誤為辱華品牌走秀，發聲明道歉。(取自微博)

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中時電子報
甄子丹。(本報系資料照)
20180813中天新聞　大陸「限酬令」開鍘　甄子丹讚：這樣很健康

「葉問」甄子丹昨日在米蘭為德國品牌菲利普普萊因（Philipp Plein）走秀，遭陸網友翻出該品牌多年前的辱華史，曾推出一款印有「FUCK YOU CHINA」字樣T恤。對此甄子丹與所屬工作室搶在風波鬧大前，緊急滅火，在微博致歉聲明強調：「無論何時、何地、何種形式，祖國堅決不容許侵犯！」順利化解此次危機。

甄子丹聲明中稱團隊成員與Philipp Plein合作前，未知該品牌曾發生辱華事件，而他在獲知情況後，立刻停止一切合作，並對此次疏忽大意向祖國同胞深表萬分歉意。

而甄子丹在微博轉發這篇聲明時，更再一次強調：「無論何時、何地、何種形式，祖國堅決不容許侵犯！」真摯誠懇地道歉文也讓他順利化解可能發生的抵制危機，獲陸網友大讚「丹哥說的對 我愛我的祖國」、「我們都是中國人，支持甄子丹」。

甄子丹全文聲明：

昨晚，甄子丹先生在米蘭時裝周期間出席了德國品牌Philipp Plein品牌活動。在此合作前，並未獲知該品牌於十多年前曾經發生過辱華事件。作為甄子丹工作室的團隊成員與該品牌合作前未經深切了解而造成的疏忽鞠躬道歉。甄子丹先生獲知後已立即停止與該品牌的一切合作。本司及甄子丹先生對本次工作的疏忽大意向祖國同胞深表萬分歉意！無論何時、何地、何種形式祖國堅決不容許侵犯！

(中時電子報)

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