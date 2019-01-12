女員工訴「胸部太大」 色主管忍不住摸看看多大

(示意圖/達志影像)

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中時電子報
/綜合報導

台中市有名周姓男子去年在大賣場當副店長，陪女員工開店時，女員工提及自己肩膀受傷，醫生說「胸部太大會拉扯肩膀」，旁邊的周男竟問女員工「胸部多大」，並要求摸看看，遭拒後又說要看一下，女員工擔心工作不保，就乖乖打開襯衫讓周看胸，周男看了竟伸手觸碰她的胸部，女員工因此大喊「性騷擾」，但色欲薰心的周男沒因此停手，趁女員工要離開時，又摸她兩次，檢方依違反性騷擾防治法罪嫌起訴，不過移審台中地院後，女員工撤回告訴，院方以公訴不受理結案。

判決書指出，周姓男子曾在2018年擔任某大賣場的副店長期間，陪同一名女員工進行賣場開店，女員工在要開鐵門、手扶梯開關時，提到她肩受傷，無法運動而變胖，「醫生說胸部太大會拉扯肩膀」。

聯合報報導，周男在旁聽到後，馬上問女員工「胸部多大」，要求「可以摸一下嗎？」女員工拒絕後，周又說「可以看一下嗎？」女員工因為擔心工作不保，且四下無人無法求救，於是迫不得已將襯衫鈕釦打開，讓周看胸，周男趁機伸手摸她胸部，女員工當場嚇一跳並閃躲，並回應「不舒服」、「這是性騷擾」等語，但周不但沒停手，還多了摸了兩下。

後來女員工報警，警方依違反性騷擾防治法罪嫌移送周男，檢方偵結後提訴，全案移審台中地方法院，但女員工之後撤回告訴，因全案是告訴乃論之罪，台中地院依刑事訴訟法規定，以公訴不受理結案。

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(中時電子報)

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