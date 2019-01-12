新加坡歌手來台闖歌壇 見陽明山日出驚呼仙境

錦安來台推出新專輯。（主磐音樂提供）

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中時

創作新人錦安，從新加坡飄洋過海來闖華語歌壇，首張創作專輯《我和這個世界的距離》是她初試啼聲之作，從小就想成為歌手的她，4歲開始學習古典鋼琴、14歲寫出第一首歌，高中畢業毅然申請英國東英格蘭大學就讀音樂系，並創立亞洲流行音樂社擔任團長；大學畢業時她一度陷入迷惘，媽媽要她再去考個商學院謀出路，但錦安回到新加坡後，參加音樂大賽，一舉奪得冠軍，讓她被伯樂簽下，並來到台灣定居，於去年底發行首張創作專輯，由一百多首個人創作中精挑七首出輯，拍攝主打歌《我和這個世界的距離》MV時上山下海，雖然累斃卻得以一飽北台灣的美景，她最愛陽明山頂的日出，讓她驚呼：「仙境！！」

錦安為歌曲《我和這個世界的距離》拍攝MV，也讓她飽嘗北台灣一日遊，印象最深刻是在天將亮的陽明山頂看到日出，「簡直像仙境一樣，下面一片雲海掩蓋著城市的燈光，天空是一片粉紅加上一道道的陽光。因為工作把我帶到這麽美麗的地方，我覺得非常幸運～！」此外，在三芝的海灘吹海風看浪也讓她心曠神怡。這支MV大量使用空拍機，用高空鳥瞰的拍攝方式將北台灣美景盡收眼底，錦安在拍攝過程中也好奇學習操作空拍機，美景如織，也讓工作人員笑說：「錦安也可以幫北台灣觀光代言了！」。拍攝過程中，團隊的餐點出現一個熱騰騰的素食披薩，沒想到「驚為天人的好吃～」，讓她至今念念不忘。

(中時 )

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