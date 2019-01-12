「蘇內閣是否能帶頭拚經濟」票選 網友竟一面倒

2019年01月12日 20:13 中時電子報 黃麗蓉

《爆料公社》針對蘇內閣是否真能帶頭拚經濟，進行網路票選，高達78%不看好。（翻攝臉書《爆料公社》）

賴清德內閣總辭後，新閣揆由前行政院長蘇貞昌回鍋接任。臉書《爆料公社》針對蘇內閣是否真能帶頭拚經濟，進行網路票選活動，網友看法竟一面倒，至截稿為止，高達78%「不看好蘇院長」。

《爆料公社》所提的問題為，您是否看好蘇貞昌院長可以帶領台灣拚經濟？有兩選項：1.看好蘇院長；2.不看好蘇院長，模擬投票時間為24小時。

不看好的網友認為，「蔡英文以前在他底下打雜的，現在要他聽一個打雜的命令？以他的個性很難，這是人之常情，如果是我，我也辦不到。」、「1.看守內閣，民進黨要忙選舉了，管你老百姓是死是活。2.民進黨沒人了，沒魚蝦也好。」、「政府只懂政治權謀，不懂營救民生。」、「綠律師出任高官者，就真的只有那張嘴而已！用在法庭上攻防戰的實戰經驗，來為自己所有遭質疑的政策『強辯』！老英大總統說蘇院長有3強項，我認為他其實最會『說話』而已！拚經濟民生的事還是無半撇。」、「不會再選市長，跳票了；不再接閣揆，跳票了；會拚經濟，我是不信啦！」

不過也有人看好蘇內閣，「還不錯啊，至少他能馬上上手，而且也已經當得很穩，樂觀其成啊！」

(中時電子報)