吳彥祖逛車展 見攝影師狂拍女模私處傻眼「超詭異」

2019年01月12日 20:12 中時電子報 蔡曉婷

吳彥祖無奈發文發現不少攝影師是為女模而來。（圖／翻攝自thatdanielwu IG）

44歲香港男星吳彥祖常在IG分享生活動態，最近他透露去東京逛「Tokyo Auto Salon」車展，逛著逛著看到一群攝影師在車模面前猛拍，許多攝影師還會特地放大女模的某些身體部位，令吳彥祖傻眼說：「我發誓，大多數的攝影師都是為了這些女孩而來，超詭異」。

吳彥祖稍早PO文說人在看東京車展，他特別喜歡這裡兩款像「miniature Land Rover Defenders」的車種，在美國很難看得到。話鋒一轉，他分享關於車展的另一件事，便是這裡的廠商會僱請模特兒，以引來外界注意和奇怪的人前來拍照，許多的人潮大多其實是為了這些女模特兒而來。

吳彥祖說：「我發誓，這裡大多數的攝影師都是為了女生而來，你可以發現他們還會放大女生的身體部位，以滿足、逗樂他們的戀物癖，超詭異」，最後無奈表示有些攤位前的人太多了，導致他無法拍照，網友則回：「我超愛你點出了如今車展活動的重點」、「So true」、「不是每個人都夠格被稱呼是『攝影師』的」、「haha take it easy，第一次看是覺得噁心，日本宅文化」。

(中時電子報)