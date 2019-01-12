外交官員解密口譯哥薪資明細：月收入不只270K

2019年01月12日 20:33 中時電子報 陳儷方

31歲未經外交特考就駐美領高薪惹議，「口譯哥」趙怡翔在臉書上喊冤，扣除種種開銷後實領15萬元左右，跟一般人薪資算法不同，讓他再次挨轟，現有外交官員解密駐美外派官員的薪資算法，不含年終及考績獎金，月薪9300美元，換算新台幣為28萬8300元。

根據《蘋果日報》報導，口譯哥現為駐美代表處政治組長，外交官員指出，相關薪資規定及補助都是行政院核定的，網路上可查到相關資訊，整理每月薪資明細如下：本俸5000美元、地域加給1200美元、房屋補助2100美元、醫療保險政府支付750美元、眷屬補助250美元，以上5項加總為9300美元。換算新台幣，若以31兌1美元計算，為28萬8300元。

另，根據台北市議員游淑慧在臉書所言，住宅補貼是指租約內包括：附屬設備、水費、公共維護費、稅金（享有免稅權者除外）、家俱、冷暖氣費等，都准在補助限額內予以補助。

就算是公務員，薪資也沒人是扣掉房貸或房租、扣掉保險費、稅金，然後告訴你「我實拿才多少錢而已」，網友說，「老闆給你薪水23K，你可以實領23K嗎？23K要支付勞保費、健保費、房租、水費、電費，實拿可能10K都不到，你會說你薪水23K？還是10K？」

(中時電子報)