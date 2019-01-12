口譯哥談薪水 羅智強驚呼：我的老天鵝啊

2019年01月12日 20:38 中時電子報 郭匡超 /綜合報導 /綜合報導

「口譯哥」趙怡翔臉書回應薪資議題，指扣除扣除醫療保險、汽車保險等等，月薪實領為15萬並非外傳的24萬。此話一出，台北市議員羅智強驚呼：「我的老天鵝啊，薪水有這樣算的嗎？」。

趙怡翔對外界指其薪水30萬元，更加介意。特別在臉書回應表示，目前他的薪資，扣除美國醫療保險、汽車保險、房屋保險、所得稅，還有貼補當地房子租金（外交部發的租金僅夠貼補部分）及其他固定開銷後，大概實領是15萬左右，但是來到美國，在沒有美國信用評比申請銀行貸款的狀況下，只能用現金購買二手車輛跟家具，因此還跟家人親友貸款72萬，一個月攤還6萬。

趙怡翔強調，他們夫妻實際收入並沒有比在台灣雙薪家庭的收入多，也絕對沒有媒體炒得這麼誇張。

對趙怡翔解釋，其實是不懂得民間疾苦的「何不食肉糜」新版本，羅智強問「口譯哥，扣掉開銷領150K很委曲？那沒扣掉開銷全部加起來領22K的還要活嗎？」。所以，民進黨新貴們的薪資待遇一曝光，總能引發社會議論。

羅智強感嘆：民進黨的雞犬天兵出不完，繼「510」後，再出「口1個」。網友呼應這種類比，因為，趙怡翔辯解「所以在大家評論我是否有資格擔任美處這份工作前，給我一個表現的機會，我不會讓大家失望的。」這就是一個實習生概念，跟北農吳音寧心態不謀而合。

(中時電子報)