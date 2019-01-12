看王建民電影被問何時回投手丘 賴清德：我是球迷而已

2019年01月12日 20:51 中時 鄭舲

已總辭的行政院長賴清德12日帶著笑容前往台北長春國賓影城觀看電影「後勁：王建民」，並表示支持國片、支持棒球、支持王建民。（姚志平攝）

即將卸任的行政院長賴清德今晚邀請媒體到長春國賓影城一同觀賞紀錄片「後勁：王建民」，賴清德說，主要是感謝大家一年來報導各項政策，用這部電影慰勞大家，也用具體行動支持國片、支持棒球及支持王建民。媒體詢問賴清德何時回投手丘？是否會當總教練？賴清德笑回「我是球迷而已」。

賴清德說，感謝導演陳惟揚拍攝這部有意義的紀錄片，看見王建民能重新站上大聯盟的投手丘，是經過多少辛苦的過程，不僅是熱愛棒球、本身是球員或其他行業的人，遭遇困難時能有更多啟發，找到更多力量。

片中王建民提及被稱為「台灣之光」給他莫大壓力，賴清德說，他還是要說，王建民是台灣之光，也是台南之光，我們都以他為榮。看完這部電影，固然他拿到19勝，讓全國民眾為他感到光榮，但當他受傷、沈寂，在艱困環境中持續不斷訓練，一步步從獨立聯盟、小聯盟再到重回大聯盟投手丘，這個過程讓人更堅定相信，他是貨真價值的台灣英雄。

賴清德也回憶到王建民巔峰時期他看球賽的過程，賴說，有次他很瘋狂，王建民的比賽要到凌晨一兩點才開始轉播，但回到台南家裡發現電視壞了，他就跑到街上一家家商店找電視看，但大部分店家都已經打烊，最後好不容易找到一家還在營業的商店，店家還驚訝問他怎麼還沒睡，他不好意思說自己家裡電視壞了，是來看棒球賽的。

賴清德也用他熱衷的武俠小說來比喻，他說，王建民的伸卡球獨步武林，在同時期，多倫多藍鳥隊的哈樂戴與王建民的伸卡球同樣是極品，一如江湖各種武器評比中，小李飛刀排名相當前面。他也講起棒球經，表示他認為王的伸卡球最好球速是在時速93英里，這速度下降幅度最大，若只要快一點，效果就沒這麼好。

觀影結束後，賴清德也與在場媒體合照留念，有媒體拿棒球給賴清德簽名，賴清德還差點簽成「王建民」，寫了兩橫之後發現寫錯，才趕緊塗改。

(中時 )