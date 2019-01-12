口譯哥薪水到底多少？吳釗燮：21萬

外交部長吳釗燮。（姚志平攝）

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「口譯哥」趙怡翔在臉數自曝實領「15萬」，再次各界引起議論。外交部長吳釗燮今天傍晚表示，趙怡翔在外交部本來是簡任十職等，今年已經可以升簡任十一職等，但是他派到美國是用一等諮議的條件聘用，敘薪是比照九職等，他的「薪水」就是本俸加上地域加給7002美元（約台幣21萬）。

他強調，趙怡翔的本俸加上地域加給7002美元，就是他的「薪水」，至於房屋補貼2100是實報實銷，醫療保險則是補助65％。由於趙怡翔不是經過考試的職業外交官，沒辦法領眷屬補助費、沒有子女教育補助費、沒有考績獎金、沒有不休假加班費。他在美國雖然談不到縮衣節食，但也說不上奢華，領的薪水都是依照規定。

吳釗燮說，美方聽到趙怡翔要過去華府都非常感謝，他們與趙怡翔共事過，都認為他是可靠的人，不論是議題的掌握或是做事態度都盛讚有加。過去兩年多來他不論是在國安會、總統府、外交部，趙怡翔就是最重要的幫手，他的能力是經過驗證的。「我的工作常常跟其他國家駐台代表處接觸聯繫，他們都知道，我在忙的時候只要找到趙怡翔，什麼事情都可以解決，他在台北外交圈小有名氣，絕對不是接電話的小秘書而已。」

外界指稱趙怡翔就是代表吳釗燮的人，恐怕會成為地下駐美代表。吳釗燮指出，對於這項人事決定會負起全責，而且他很懂得分寸，過去華府絕對會服從高碩泰大使。

他透露，趙怡翔的工作已經啟動，開始與重要智庫以及行政部門的接洽聯繫，給趙怡翔一點時間，絕對會讓人刮目相看。「他的離開對我來說是很嚴重的衝擊，但正是因為台美溝通很重要，不然我為什麼要放他走？」

吳釗燮重申，外交工作是不分藍綠，成果應當是由全民共享，我們做的任何外交工作最後都是台灣獲利，他看待同仁絕對是以「表現」為主，而不是年紀、經歷、甚至是黨派。

(中時 )

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