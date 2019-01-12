驚！每天睡過這上限 心血管疾病及致死風險狂飆4成

2019年01月12日 21:22 中時電子報 陳儷方 ／編輯、 康健雜誌 ／文 ／編輯、／文

睡不夠對健康不好，是大家都知道的常識。但是一項發表在《歐洲心臟季刊》的全球21個國家大規模研究卻指出，睡過頭可能更加危險，死亡和心血管疾病的風險會升高41%。

北京協合醫院研究團隊針對全球7個地區、21個國家超過十萬人的研究發現，睡眠時間超過8小時上限的人，中風或心臟衰竭等重大心血管疾病及因此死亡的比率，比沒有睡太多的人高出41％。

該研究對21個國家一共11萬6632名年齡在35到70歲之間的成年人，詢問了他們的睡眠習慣，並連續追蹤這些人7．8年。

研究小組發現，每晚睡眠時間為6至8小時，每千人每年有7.8人患心血管疾病或死亡。

睡眠時間為8到9小時的人，每1000人中就有8.4人患有心血管疾病或每年死亡。

在睡眠時間為9到10小時，每1000人中患有心血管疾病或每年死亡則為10.4人。

睡眠時間超過10小時，這數字就上升到14.8人。

和睡眠正常的相比，上述三種情況相當於分別增加5％，17％和41％的風險。

而每晚睡6個小時或更少時間的人，這個數字是9.4人。

但這項研究的作者Chuangshi Wang指出，過多的睡眠，可能並非直接致病和致死，而可能是有潛在的原因導致他們睡得太久，但至少睡過頭，可能是心血管疾病和死亡原因的標記。

與睡眠時間為6到8小時的人相比，睡眠時間不到6小時的人，心血管疾病的風險增加了9％，但這一結果並未被研究團隊認為具有統計上的意義。

「白天午睡與夜間睡眠時間超過6小時的人，發生重大心血管事件和死亡的風險增加有關，但晚上睡眠不足6小時的人則沒有。」

文中指出，那些睡不著覺的人中，「白天午睡，似乎彌補了晚上睡眠不足，並降低了心血管疾病的風險。」

以前醫學界對睡眠與疾病的研究主要是在歐美和日本，上述研究是第一次以全球為範圍的大規模研究。

但必須注意的是，這些發現是觀察性的，這意味著兩者的關聯，原因仍然未知。

「睡眠不足，肯定與死亡風險增加有關，」已經對睡眠及其對健康的影響做做多項研究的美國華威大學（Warwick University）心血管醫學和流行病學教授卡普西歐（Francesco Cappuccio）指出，「 如果長時間睡眠較少，你更容易罹患慢性疾病，；持續長時間睡眠不足，已被證明會增加罹患高血壓，肥胖和糖尿病的機率。」

但是北京協和醫院的研究，卻是指向高罹病和死亡風險是在睡過頭的人身上看到的。

對於這一點，卡普西歐指出，這是有可能的，「睡眠不會造成死亡或健康狀況不佳，但健康狀況不佳會導致您睡得更多。」

他指出，患有未被發現的疾病的人，可能會睡過。例如，如果某人患有潛在的癌症，他們將會更加疲憊和虛弱，並且往往會睡得更久。

(中時電子報)