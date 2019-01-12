兩岸少數民族交流分享健康養生秘訣

2019年01月12日 21:36 旺報 陳君碩

「桃園市108年原住民族健康人生講座及少數民族交流活動」12日舉行。(主辦單位提供)

桃園市政府原住民族行政局主辦的「桃園市108年原住民族健康人生講座及少數民族交流活動」，12日舉行，邀請到北京德坤瑤醫醫療集團院長覃迅云，從飲食、運動、心態三方面介紹預防、治療腫瘤的知識，也讓參與民眾瞭解並尊重中國民族多元文化。

分佈在大陸廣西、湖南、廣東、雲南、貴州和江西的130多個縣里的瑤族，有著悠久及豐富的發展進程，在診斷方法上採用望、聞等方式，發展出「瑤醫體系」，其中覃氏的第13代傳人－覃迅云，就是為中國瑤醫學科之代表，現任北京德坤瑤醫醫療集團院長並任職中國各家醫院。

桃園市府原民局12日邀請到覃迅云分享「掌握不得癌的智慧」演講，講座中覃迅雲教授圍繞減法生活理念，什麼是惡性腫瘤，如何通過健康飲食、科學運動，有效的預防和治療腫瘤擴散。憑藉豐富經驗，覃用生動的語言和貼近生活的實例，從飲食、運動、心態三方面介紹預防、治療腫瘤的知識。

覃迅云說，「只治不防，越治越忙」，比喻就像浴室裡的一灘水，若只是只把地上的積水擦乾，而不是發覺源頭是因為水龍頭的水沒關緊，那怎麼擦地板都是沒用的，所以除了有病才治療，更應該是提早預防，並找到問題的根源去醫治。

桃市府原民局說，透過舉辦文化活動，除讓大眾更瞭解並尊重中國民族多元文化，欣賞彼此，讓傳統的智慧可以被重視，也達到敦親睦鄰。

(旺報 )