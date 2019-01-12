SBL》佐藍壓哨三分球助威 金酒穩坐龍頭

金酒洋將佐藍看來暫時可以保住飯碗了。(中華籃協提供)

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中時電子報
／天母報導

金酒新洋將佐藍逐漸展現融入球隊的身手與氣勢了！佐藍12日攻下全場最高22分，其中包含第3節結束同時的壓哨三分球，一舉摧毀桃園璞園反撲士氣，金酒最後以83比70輕取璞園，除摘3連勝，也以13勝7敗穩坐龍頭寶座。

原本佐藍剛來台灣，外界並不看好他能很快融入金酒，沒想到他展現歐洲一級聯賽球員的身價，不但逐漸融入，也跟隊友、夏普相處愉快，隨著金酒穩住龍頭位置，看來金酒應該暫時不會更換洋將，也代表隨隊練球的泰勒即將走人。

「這是我來金酒的第2個禮拜，我想我跟隊友的配合越來越好，也逐漸知道該怎麼樣走位，這應該算是找到彼此的共同語言，」全場投14中9、2罰俱中的佐藍表示，「我相信我們還可以更好，且一起繼續努力幫助球隊持續贏下去。」

金酒執行教練吳俊雄除了同意佐藍逐漸融入的說法，更大力稱讚12日首次先發的替補前鋒陳文宏，「因為陳靖寰(左腳踝)與余純安(左手肘)都在前役受傷，所以我們才換『新鮮人』文宏上去，他也確實做到降低強森得分效率的任務。」

12日貢獻15分、5助攻與4籃板的于煥亞，賽後也很開心看到自己學長陳文宏有所表現，「今晚我們全隊都打很棒，尤其是替文宏學長感到開心，因為他總在練球時相當認真拚命，我想今晚他總算發揮應有價值。」蘇奕晉也摘14分。

璞園總教練麥班達賽後強調自己完全不想看攻守數據表，「因為我們完全輸在拚勁與專注度，看到金酒在場上衝來衝去的樣子，簡直就像10年前的我們，金酒就是比我們拚。凱爾連兩場比賽都不在狀況內，回去會找他好好溝通。」

(中時電子報)

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