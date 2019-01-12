台灣女子高球賽系列之二：「永遠的球后」涂阿玉障礙誰來超越？

2019年01月12日 21:32 中時電子報 廖德修 ／台北報導 ／台北報導

台灣女子高球公開賽前身─中華民國女子高球公開賽15年的賽史（1988~2003，1989年停辦）中，總共產生11位球后，除了涂阿玉一枝獨秀，贏得五冠，其餘10人均為一屆球后，「涂阿玉障礙」堆疊而起，成了賽史上最難超越的高牆。

毫無疑問，涂阿玉是我國至今最偉大的女子高球選手，她從上個世紀七○年代活躍至本世紀初，長達30年的高峰，造就了一代球后不可搖撼的地位。她的職業生涯主要以日巡賽為征戰場，共拿71座日巡賽冠軍，七次榮膺年度賞金后，1986年日巡馬自達女子高球公開賽同屬美國LPGA巡迴賽，當她摘冠時，也自然成了第一位贏得美國LPGA桂冠的台灣選手。

涂阿玉五次奪冠分別是1988、90、92、97、99，因89年停辦，使她成為賽史上唯一衛冕成功的球后。1988年阿玉新婚，中日女子高球友好邀請賽同時掛上中華民國女子高球公開賽招牌，幾乎所有的好運氣全落在她身上。她以三回合219桿，領先亞軍6桿的優勢輕鬆封后，並連拿四份大禮，包括：公開賽冠軍6600美元、邀請賽冠軍80萬日元、與其他15名隊友均分團體冠軍獎金300萬日元，及最低桿獎雷諾R9自排轎車一輛。

1997年涂阿玉第四次封后，雖拿走了冠軍獎金16500美元，卻無緣捧回冠軍盃，不能不說是美中不足。當天涂阿玉締造69桿最低桿佳績，追上前兩回合領先的17歲業餘小將洪沁慧，兩人同為218桿，並列第一，必須延長加賽決定冠軍盃誰屬。因涂阿玉先打完18洞，已先熄火，和剛打完的小洪身體手感仍熱，呈不對等的比賽條件。

果然在林口長庚球場第10洞的延長加賽，身心處於備戰狀態的小洪抓下小鳥，捧走金盃，讓涂阿玉一臉錯愕，但她隨即撿起白球，向對手道賀。

涂阿玉除了五獲中華民國女子高球公開賽金盃，她也在賽史的「中日女子高球友好邀請賽」階段兩次摘冠，分別是1985年及2004年，尤在2004年她已高齡49歲4個月仍技壓群雌，更證明寶刀不老，不負永遠的球后威名。

我國其他奪冠的選手分別是：李雯琳（1991）、現任TLPGA理事長鄭美琦（1995）、魏筠潔（2000）、曾秀鳳（2001）、黃玉珍（2002）等五人。在總數15座金盃中，僅5座落入國外選手，這段期間堪稱我國女子高球的黃金時代；而台灣女子高球公開賽的神聖使命，也就是打造第二批我國女子高球的黃金世代。

(中時電子報)