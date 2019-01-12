吳子嘉驚爆 民進黨就是要全面撲殺韓國瑜

總統蔡英文11日宣布由前行政院長蘇貞昌接任閣揆，高雄市長韓國瑜（圖）上午受訪表示祝賀，也期盼前行政院長賴清德任內承諾給高雄的補助，蘇貞昌上任後能夠繼續執行。（中央社）

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中時電子報
吳子嘉預測，2020年蔡英文還是會下台。（圖／本報系資料照片）
美麗島電子報董事長吳子嘉。（圖／本報系資料照片）
吳子嘉預測蔡英文、蘇貞昌與韓國瑜的關係。（自32：48開始）（圖／中天電視）

美麗島電子報董事長吳子嘉在11日中天新聞《新聞龍捲風》表示，不把韓國瑜打趴，民進黨2020年怎麼選？2020年投票結果，蔡英文一定下台，但民進黨立委方面會選得好一點。吳子嘉也爆料，民進黨就是要全面撲殺韓國瑜！

美麗島電子報董事長吳子嘉在11日中天新聞《新聞龍捲風》表示，若是陳其邁的高雄市政府，計畫通通有效，到韓國瑜手上，一毛都沒有！吳子嘉說，「怎麼會給你錢！」韓國瑜是影響民進黨2020年最重要的因素，不把韓國瑜打趴，民進黨怎麼選？民進黨高雄立委選舉就要掛掉了，更何況2020年總統？

民進黨有一個事實不會改變，吳子嘉也保證，2020年投票結果，蔡英文一定下台，這不會改變，民進黨要交出政權，是鐵的事實，不可能挽回，蔡英文不可能當選2020年總統。

蘇貞昌當行政院長會不會讓民進黨形象好一點？吳子嘉說「會，但會不會好到讓2020年蔡英文當選？不會！」就是蔡英文本來是15％落選，現在變成25％落選，蔡英文還是會落選。

吳子嘉也預期，民進黨立委方面會選得好一點。民進黨現在內部氛圍，不是要等國民黨稱讚，把黨產砍那麼慘，國民黨還會稱讚？這整個變局裡，林濁水原來估計2020年民進黨立委當選是個位數，但蘇貞昌如果可以做一年，可能變成2位數，大概15席左右，還是很少，因為2018年敗選原因還在！沒有變！民進黨回應敗選方式，就是「老子跟過去一樣」，只有蘇貞昌稍微能幹一點，如此而已！

回到高雄，當然要打趴韓國瑜，因為國民黨支持度高於民進黨10％左右，原因就是韓國瑜，

只要一打掛韓國瑜，例如潘恆旭跟馮光遠的糾紛，這種事越來越多的話，民進黨高興的不得了。除了陳菊、陳其邁給韓國瑜一個假惺惺的祝福外，要全面撲殺韓國瑜。

(中時電子報)

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