女生獨享！經常接觸它 生病及死亡風險大降12％

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姐妹們，走吧，爬山或踏青去，因為研究證實，我們一直渴望的青春不老泉，其實就是我們的大地。哈佛的一項研究，發現被大自然圍繞的女性，壽命比較長。但這項研究結果目前僅「女性限定」喔。

哈佛陳曾熙公共衛生學院（前身為哈佛公衛學院）和布萊根婦女醫院8年連續追蹤分析10萬8630名年長婦女的年齡、是否吸煙、種族、生活環境、生活方式和社會經濟狀況等等變數。在這8年當中，有8604名女性去世。

純粹就這項研究的研究對象各種條件分析比對，所得到的結果是，在綠意環境中的婦女，死亡率與生活在綠意植被比較少的婦女相比，低12％。

此外，生活在植被較高地區的婦女，因為呼吸問題導致的死亡率，比綠意少的婦女低34％，死於癌症的比率也低了13％。

研究人員認為，這樣的結果，是由於被大自然包圍的女性，不太容易產生抑鬱和負面情緒，並且不會受到噪音，空氣和化學物質的污染，甚至極端高溫的災難，也不容易發生在她們身上。

哈佛和布萊根醫院這項研究僅限於布萊根婦女醫院的病患，大自然對男性身心健康是不是有同樣的影響，目前沒有同樣大規模的研究能夠証實。

「我們很驚訝地發現，增加暴露在綠色環境中，與降低死亡率之間，竟然存在如此強烈的連結，」哈佛公衛學院的流行病學研究員詹姆斯（Peter James）表示，「我們更驚訝地發現，被綠意環繞的大部分益處，似乎與改善心理健康有關。」

在大自然裡的時間，人們容易平靜下來；此外，在綠意環境中，人們也會更積極交流，而這些都對心理健康大有好處。

那麼，我們每天該和大自然接觸多少時間，以及怎麼樣和大自然接觸，才足以讓大自然對我們施展「魔法」？

醫學博士傅雷茲（Elizabeth Pegg Frates）的建議是：到戶外呼吸清新的空氣，在附近散步，找一些朋友和你一起散步，享受戶外綠意。如果你不住在周圍有很多綠地的地區，可以考慮種植一些花草樹木。

如果你居住在水泥叢林裡，則可以參與社區事務，鼓勵社區增加綠色空間；有時間休息或旅遊，則盡量花時間到有大量樹木和綠地的地方，有意識地盡可能多尋找綠地，到有大量植被的地方度假。

(中時電子報)

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文章來源：※本文由《康健雜誌》授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章。

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