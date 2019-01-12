陳綺貞扮俏麗空姐 17年前同個造型驚「根本沒變！」

陳綺貞在演唱會VCR中扮成空姐。(添翼提供)

友善列印
中時
陳綺貞17年前在「吉他手」演唱會的空姐造型。(添翼提供)
陳綺貞近距離和歌迷互動。(粘耿豪攝)
戴佩妮和老公馬來糕一起來欣賞。(粘耿豪攝)

陳綺貞「漫漫長夜」出道20週年演唱會，12日在台北小巨蛋邁入第二場，中場休息她穿上空服員制服、綁起包頭，化身俏麗空姐在VCR現身，詳細解說演唱會流程跟內容，這段影片正是復刻她2003年舉辦「吉他手」演唱會的其中一個造型，對照她17年前的模樣，幾乎沒什麼變化，依然凍齡。

陳綺貞今也再度搭上特別租借的高爾夫球車，挑戰30秒抵達第二舞台，而現場搭起的環狀舞台，也能盡情讓她在場內走動奔跑，當〈和你在一起〉前奏響起，她突然現身二樓看台中央，讓歌迷驚喜尖叫，座位上方則降下多塊LED螢幕，投影過去陳綺貞在演唱會曾出現的各種交通工具，像是機車、腳踏車。

隨後陳綺貞帶來屬於她的迷幻搖滾色彩，包括〈腐朽〉、〈SentimentalKills〉、〈躺在你的衣櫃〉，隨著舞台巨型LED螢幕上下移動，加上燈光視覺投射，完整剖析她20年來的內心獨白。安可時她再度力邀情牽20多年的男友兼音樂夥伴、演唱會音樂總監鍾成虎彈吉他，演唱新歌〈觀察者〉，最後再以〈After17〉向歌迷道晚安。

陳綺貞這回不僅使用4000多片LED螢幕，還出動重達12噸的油壓機進場，呈現充滿氣勢的3D立體視覺影像，且為了配合開場的「黑色風格」，連舞台燈架也一併塗黑，讓整體視覺達到一致效果。

(中時 )

扯！白冰冰竟遭批「想起女兒都在… 快訊／鄭人碩登視帝「我愛我的工…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。