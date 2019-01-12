陳綺貞扮俏麗空姐 17年前同個造型驚「根本沒變！」

2019年01月12日 22:05 中時 蔡琛儀

陳綺貞17年前在「吉他手」演唱會的空姐造型。(添翼提供)

陳綺貞近距離和歌迷互動。(粘耿豪攝)

戴佩妮和老公馬來糕一起來欣賞。(粘耿豪攝)

陳綺貞「漫漫長夜」出道20週年演唱會，12日在台北小巨蛋邁入第二場，中場休息她穿上空服員制服、綁起包頭，化身俏麗空姐在VCR現身，詳細解說演唱會流程跟內容，這段影片正是復刻她2003年舉辦「吉他手」演唱會的其中一個造型，對照她17年前的模樣，幾乎沒什麼變化，依然凍齡。

陳綺貞今也再度搭上特別租借的高爾夫球車，挑戰30秒抵達第二舞台，而現場搭起的環狀舞台，也能盡情讓她在場內走動奔跑，當〈和你在一起〉前奏響起，她突然現身二樓看台中央，讓歌迷驚喜尖叫，座位上方則降下多塊LED螢幕，投影過去陳綺貞在演唱會曾出現的各種交通工具，像是機車、腳踏車。

隨後陳綺貞帶來屬於她的迷幻搖滾色彩，包括〈腐朽〉、〈SentimentalKills〉、〈躺在你的衣櫃〉，隨著舞台巨型LED螢幕上下移動，加上燈光視覺投射，完整剖析她20年來的內心獨白。安可時她再度力邀情牽20多年的男友兼音樂夥伴、演唱會音樂總監鍾成虎彈吉他，演唱新歌〈觀察者〉，最後再以〈After17〉向歌迷道晚安。

陳綺貞這回不僅使用4000多片LED螢幕，還出動重達12噸的油壓機進場，呈現充滿氣勢的3D立體視覺影像，且為了配合開場的「黑色風格」，連舞台燈架也一併塗黑，讓整體視覺達到一致效果。

(中時 )