陳思宇民調低 他終於找到「柯流」無法外溢原因

「柯家軍」陳思宇（中）11日晚間合體柯P（右）大啖寧夏夜市「千歲宴」，宣告募資網站上線。（本報資料照片）

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中時電子報

「柯家軍」陳思宇民調低，相較網路人氣旺的台北市長柯文哲，根本不成比例。文化大學新聞系主任胡幼偉直指，對陳思宇民調低並不感意外。至於「柯流」為何無法外溢？就是因為柯P與柯粉的關係有獨佔性。

胡幼偉在臉書指出，「柯流」之所以無法外溢，與柯P、柯粉的關係有關，他們之間的關係有其獨佔性。柯是非典型的政治人物，有獨特的風格，一個人會成為柯粉，就是因為柯有其他政治人物都沒有的獨特異常性！既然如此，要成為柯粉，就必須同時承認，柯周圍的大小政客，跟柯完全不同。如果不承認柯氏風格的獨特性與不能外溢性，就無法自圓其說，為什麼那麼迷戀柯。

胡幼偉點出，在政壇上，柯P是獨行俠，所以他的粉絲不會因為他推薦誰，就愛屋及烏地支持他推薦的人，也因為如此，台灣只會有一個柯文哲。所以「柯系」或「柯派」，甚或是所謂的「柯文哲的人」，都是沒有意義的概念跟名詞。否則，柯不能被複製的獨特性就不見了，獨特性一旦不見，柯P也就一文不值了。

因此柯P如果出來選總統，國民黨要拚命講「兩岸一家親」，消滅柯在兩岸政策上的獨特性。而民進黨不接受九二共識，也讓柯的「兩岸一家親」，撈到獨特性的便宜啦。

網友回應說：「柯文哲具有廣告上的USP（Unique Selling Point），其他人沒有。」

(中時電子報)

文章來源：胡幼偉臉書

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