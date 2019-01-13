律師說法》已婚男連劈3女 正宮忍10年的結局是？

2019年01月13日 00:01 中時電子報 黃眉青 /綜合報導 /綜合報導

詹小姐和先生結婚多年，小孩也已經分別上國中、高中。詹小姐的先生10年前曾經外遇出軌，還和小三、小四、小五發生性關係，電腦中留下偷情的影片，被詹小姐發現，當時詹小姐就想離婚，但先生苦苦哀求，公婆也勸說不要離婚，詹小姐想到小孩年紀還很小，於是忍耐了下來。

10年來，詹小姐和先生過個貌合神離的生活，後來先生也去外地工作，雙方都沒有情感的交流，詹小姐每天精神壓力都很大，也很痛苦，又燃起堅決離婚的念頭，最後雙雙同意離婚。

●法律評析

詹小姐聽朋友說，你先生外遇都過這麼久了，之前都沒離婚，現在不能再冷飯熱炒要求離婚了，詹小姐非常擔心，多年前外遇的事證，現在還可以用來主張嗎？

民法第1052條第1項第2款規定：「夫妻之一方，有下列情形之一者，他方得向法院請求離婚：二、與配偶以外之人合意性交。」第1053條規定：「對於前條第1款、第2款之情事，有請求權之一方，於事前同意或事後宥恕，或知悉後已逾六個月，或自其情事發生後已逾二年者，不得請求離婚。」

乍看之下，詹小姐已經10年了，不能請求離婚，但我們對這兩條法律的解讀，應該是指詹小姐不能用性交這條規定，作為請求離婚的依據，但仍可以適用其他離婚事由加以主張。

現今法院最廣泛使用的判決離婚依據，是1052條第2項「不能維持婚姻的重大事由」，詹小姐因為先生外遇，而和先生喪失感情基礎至今，已經足已構成此條，仍然可以向法院訴請離婚，且詹小姐也有保險先生外遇的事證，不需要過度擔心。

律師為詹小姐提出諮詢建議後，向法院提出離婚、子女監護權、扶養費的訴訟，雖然先生過去都不願離婚，但透過法院訴訟，還是一個有效讓先生出來協商的方式。

●法院判決

起訴不久後，法院發出調解通知，律師聯絡詹小姐的先生，試圖詢問先生離婚的意願，雖然先生不斷猶豫，但最後聽進律師的建議，避免日後走到法庭爭鋒相對，使雙方感情更加破裂，加上已經沒有愛的婚姻，是無法勉強的。最終詹小姐和先生在法院外，在律師的協助下合意離婚，約定好二名子女的監護權、扶養費處理方式，圓滿解決紛爭。

(中時電子報)