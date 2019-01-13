網友公推北捷該廢掉的站是它 原因竟是妨礙交通

網友認為最該廢掉的站是綠線支線的小碧潭站，因為「「小碧潭站消失會超有感，公館以南班次變多」。（圖／中時資料照）

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中時電子報

台北捷運營運20多年，目前有117個車站，是雙北通勤族的最愛，但這117個站，卻有幾個站為人垢病，其中，網友認為最該廢掉的站是綠線支線的小碧潭站，因為「「小碧潭站消失會超有感，公館以南班次變多」。

小碧潭站在綠線的支線上，周邊有美河市社區、新店高中，以及不少高級住宅，《網路溫度計》指出，因為捷運調度的關係，影響綠線班次，讓民眾很無奈，也讓小碧潭站經常被點名應該廢站，「買得起美河市的出門都不搭捷運都開車」、「根本新店高中校車」，不過，新店高中學生應該最不希望它被廢站。

北捷各站進出人次最少的是萬芳社區站，也被點名，萬芳社區2018年平均每天不到5000人進出，「萬芳醫院（站）人蠻多的，萬芳社區（站）真的沒什麼人」。

棕線的南港軟體園區站也被點名，網友說，雖然有不少通勤族會使用這一站，但距離繁華商圈的藍線南港展覽館站很近，「有網友抱怨展覽館站換乘很麻煩，許多人從市區要進入軟體園區站，寧願在展覽館站下車用走的」、「要搭台、高鐵（南港站）不同線又要換乘很麻煩…」。

紅線也有這麼一站，被認為沒有存在感，忠義站的問題是跟前後站間距太近，而且「出捷運站沒有超商、買吃的也不方便」、「現在忠義廟離站都有點遠了，忠義都不忠義了…」。

(中時電子報)

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